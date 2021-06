Gustavo Sofovich, sobre Horacio Cabak: “Esto no hubiera pasado si mantenía los códigos”

En las últimas horas, se conoció la noticia de la desvinculación de Horacio Cabak de Polémica en el bar. Mientras el modelo dice que lo echaron, Gustavo Sofovich asegura que fue una “salida” de común acuerdo porque la situación no daba para más. Sin embargo, los constantes tuits del conductor enfurecieron al productor, quién esta mañana le contestó en vivo en Los ángeles de la mañana.

“¿Qué pasó?”, le preguntó Ángel De Brito sin reparo. “En Polémica... cuando se apagan las luces todos tenemos la mejor. Es una familia de hace muchos años, desde que Mariano (Iúdica) y yo empezamos con esto hace 6 años, pero la situación ya no daba para más. Había muchos roces y no estaba bueno”, explicó el hijo de Gerardo Sofovich.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

💪 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Tras asegurar que fue una decisión de común acuerdo, Gustavo Sofovich contó cómo fue la última charla que tuvieron. “Ayer tuvimos una charla por teléfono muy larga y acordamos que él salía del programa de común acuerdo. Si hay algo que siempre hubo en el programa fueron códigos, en la mesa y en el chat. El quería una salida decorosa y yo se la di, esa es la verdad. La situación no daba para más, no puedo permitir que le quiera armar la mesa a Mariano, que haya agresividad contra sus compañeros, que no se quiera sentar en la mesa con determinada persona. Nadie le dice a nadie qué decir y qué no, ese es el sello de Polémica... desde hace años”, advirtió.

Y enseguida habló de la decepción que sintió por parte del modelo y conductor. “Cuando Horacio Cabak tuvo Covid, yo me ocupé de su salud durante 10 días. Me ocupé de su familia, involucré a mis médicos y por eso me dolió todo esto. Nunca hubo un tuit: ‘gracias Gustavo’, pero sí están los tuits para pegarme (...). Fui su ‘hermano de la vida’ hasta que salió de terapia intensiva, ahora soy el que lo echo”, expresó enojado.

“Cuando pasó todo lo que pasó con su familia, nosotros le dijimos: ‘Tomate 15 días o lo que necesités. Hacé lo mejor para vos’. Fue, vino, quería volver, después no. Se suicidó Horacio en Polémica en el bar, se suicidó mediáticamente; esa es la realidad. No puede venir y decir cuándo quiere hablar de un tema y cuándo no, cuándo se puede sentar un compañero y cuándo no. Por eso yo tomé la decisión. Hoy, por el momento, no podemos seguir como estábamos conviviendo”, confesó justificando su salida del ciclo de América.

Mientras tanto...

Horacio Cabak habló sobre su desvinculación de Polémica en el bar

Mientras Gustavo Sofovich hablaba en LAM, Horacio Cabak lo hacía en su programa de radio. “Me mandan una recisión de común acuerdo que tengo que firmar. Me echaron de Polémica... porque no hablaba de mi vida privada (...) Recibí un mensaje y me dijeron que ya no estaba en la mesa”, leyó De Brito al aire.

Sus dichos desataron la furia del productor y dueño del legendario ciclo: “En Polémica... nos reímos de todos los políticos, hasta del pelo de Mariano Iúdica. ¿Cómo no me voy a poder reír de Horacio Cabak? Le molestaba todo. (...) Quedamos en que era una salida decorosa, pero si quiere que diga que lo eché bueno, lo eché. Esto no hubiera pasado si Horacio hubiera mantenido los códigos en los que quedamos en la charla”, lanzó indignado.

Sin embargo, minutos después Sofovich reconoció que este no fue el primer conflicto que tuvieron con el modelo en el programa. “El año pasado, en abril de 2020, él se enteró que había alguien de la mesa que ganaba más que él y renunció. En un momento, se puso heavy la situación y lo saqué del chat [del programa] una semana. Y Mariano fue el que arregló la situación y me dijo que lo dejara volver”, reveló.

“Yo creo que si Horacio no corta con la obsesión que tiene de que el mundo conspira en su contra y no para de usar el Twitter como un arma, la historia va a terminar como una película de humor como La jaula de las locas, perdón, de la moda. A veces usamos la ley de atracción para que nos pasen las cosas que nos pasan”, ironizó.

LA NACION