Horacio Cabak: rompió el silencio Marité de Jesús, señalada como tercera en discordia en la separación

Luego de que Verónica Soldato, esposa durante 27 años del conductor Horacio Cabak, diera a conocer públicamente que su marido le había sido infiel en reiteradas ocasiones, el tópico comenzó a ramificarse con protagonistas impensados.

Esta mañana, el tema sumó un nuevo capítulo cuando en el programa de espectáculos de El Trece, Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito leyó algunas de las conversaciones que mantuvo con Soldato, en las cuales ella le hacía mención de las mujeres con las que Cabak habría entablado vínculos. Una de las personas que señala, además de Rocío Oliva, es María Teresa de Jesús -Marité, en sus redes sociales- una reconocida fotógrafa colombiana.

De acuerdo a lo que se compartió en LAM, Marité habría sido la mujer con quien Cabak estuvo en un hotel en Puerto Madero para una producción fotográfica que habría derivado en un encuentro de mayor intimidad. “Viene desde noviembre del año pasado”, amplió Ángel De Brito.

Al escuchar las palabras de Soldato y la repercusión que tuvo en los medios, De Jesús decidió utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado donde brinda su versión de los hechos y niega ser “la amante” de Cabak.

“Querido público: la plataforma de Instagram ha sido una instancia de gran felicidad y proyección para mi trabajo. En ella ustedes siempre han visto mi amor: la fotografía”, comienza el texto de Marité. “Con el corazón encogido, y con mi deseo de ratificar una vez más mi amistad con Horacio, escribo estas líneas para públicamente expresar mi dolor ante el exabrupto de entregarnos un rótulo que no nos corresponde: el de amantes”, prosiguió, para luego concluir explicando qué la une al conductor.

“Mi completa empatía y entendimiento la extiendo a quienes han sido lastimados con esta difamación. Finalmente, nuestro verdadero rótulo es y será para siempre entrañable. Somos amigos y lo seremos siempre”, escribió la fotógrafa.

Asimismo, este jueves, también en LAM, Soldato desmintió a Cabak y aseguró que no busca una reconciliación. “De ninguna manera me voy a arreglar porque tiene una doble vida y me engañó constantemente; ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro”, expresó contundente.

LA NACION