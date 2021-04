“La famosa tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak sería Rocío Oliva”, lanzó Denise Dumas en el programa que conduce con José María Listorti en El Nueve, Hay que ver.

Ante la sorpresa de todos, Denise relató que habría muchos mensajes y audios que confirmarían esa relación, y aseguró que se lo contó una persona cercana a Cabak. “No es un amigo, pero sí alguien confiable, que trabaja en el entorno, en la producción. Un conocido”, subrayó.

Cabak y Oliva se conocieron en Polémica en el bar, programa que compartieron durante algunos meses en la pantalla de América. Ella se sumó al ciclo en diciembre de 2020, luego de la muerte de su expareja, Diego Maradona, mientras que él ya era parte del programa.

¿Rocío Oliva sería la tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak? - Fuente: elnueve

De acuerdo a lo dicho en el programa, la relación se habría estrechado cuando Horacio reemplazó a Mariano Iúdica en la conducción, durante el mes de enero, y hasta hubo una picante pelea que se vio al aire cuando Cabak miró el celular de Oliva. “Lo dejaste encendido en la mesa”, dijo Horacio en ese momento. Además, se recordó que Oliva contó varias veces que está en una relación pero sin brindar detalles ni nombres.

En Hay que ver se contó que Rocío Oliva habría entablado una relación con Horacio Cabak cuando compartieron trabajo en Polémica en el bar

La expareja de Maradona se despidió de Polémica en el bar hace algunas semanas, aduciendo que está estudiando periodismo deportivo y que se superponían sus horarios con los del ciclo.

La palabra de Cabak cuando estalló el escándalo

Cuando en Intrusos quisieron saber los detalles de su reciente separación de Verónica Soldato, Cabak dijo que prefería resolver el tema fuera de los medios. “Estoy tranquilo, sin ningún tipo de problema, haciendo vida normal. No me cuesta enfrentar nada. Si salgo adelante es algo que voy a decidir en privado”, dijo en clara referencia a una posible reconciliación. “Volví a Polémica en el bar porque después de estar tanto tiempo solo, internado con Covid, necesitaba estar con amigos y ellos lo son y me siento bien, cómodo”, concluyó, en diálogo con Intrusos.

