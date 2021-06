Horacio Cabak, sobre su salida de Polémica en el Bar: “Me echaron porque no quería hablar de mi vida privada”

En diálogo con sus colegas de Ciudadano Común, el magazine informativo que conduce a diario de 10 a 12 en Delta FM 90.3, Horacio Cabak reiteró la postura que expresó ayer respecto de su abrupta salida del ciclo Polémica en el Bar (América TV), asegurando que la resolución no fue de común acuerdo, sino que se trató de un despido. Asimismo, afirmó que no recibió ninguna explicación por parte del equipo de producción e insistió en que las versiones que trascendieron desde que se conoció la noticia son falsas.

“Hay un solo motivo que es que me echaron de un día para el otro [...] Cada quince minutos hay un motivo distinto: que yo no me llevaba bien con mis compañeros, que no quería hablar de mi vida privada, que fue un ciclo cumplido, que yo necesitaba unos días. Yo no necesito unos días, no fue un ciclo cumplido y no tengo ningún problema con el equipo de trabajo”, resumió el exmodelo.

Al inicio de la charla, Cabak relató cómo se produjo su salida del programa que conduce Mariano Iúdica: “Recibí un mensaje [que decía] que me comunique con una persona de la productora y cuando [lo hice] me dijeron que ya no estaba en la mesa. Ahí está, nada más que eso”. Inmediatamente, uno de sus colegas de FM Delta le preguntó si “esa persona es Gustavo Sofovich”, a lo que él respondió: “Así es”.

Cuando te echan por teléfono y sin causa.@PolemicaBar pic.twitter.com/zWMry04YSn — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 4, 2021

Luego, se refirió a los tuits que publicó ayer, en que planteaba que las declaraciones de Sofovich sobre su partida eran falsas. “Es una respuesta a todas las mentiras que están diciendo”, sentenció, antes de ahondar en los detalles del acuerdo que, según cuenta, le propuso la producción del programa: “Lo gracioso es que me mandan una rescisión de común acuerdo que yo tengo que firmar, con cláusulas de confidencialidad, y me reí un poco de todo eso. La decisión fue unilateral, no fue conversada, no fue anticipada, y las explicaciones que salieron a dar son muy distintas, desde que yo renuncié, hasta que fue como un acuerdo, que el ciclo estaba cumplido, que la mesa estaba incómoda porque yo no quería hablar de mi vida privada”.

“Por lo tanto, debo inferir que me echaron de la mesa porque yo no quise seguir hablando de mi vida privada”, continuó Cabak -en referencia a su reciente separación y los rumores de infidelidad que agravaron el escándalo- y agregó: “O sea, si no [lo hacía], no podía seguir en la mesa. Es raro, ¿no? Que me echen de un programa por no querer hablar de mi vida privada. Yo creo que es irrespetuoso, cuanto menos”.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

💪 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

La indignación del exmodelo con la producción de Polémica en el bar solo creció en intensidad a medida que avanzaba su descargo: “Trabajo hace 27 años en los medios. Es la primera vez que me piden que por favor no renuncie a un programa. Es la primera vez que me piden que firme un contrato, me envíen a buscar a la puerta del canal para que lo firme, y a los quince días me echan”. Por otro lado, su excolega Iúdica tampoco resultó ileso, luego de que resumiera con ironía su intercambio con el presentador tras la confirmación de su salida del ciclo: “Yo creo que sacó la guitarra y entró a tocar tiriririrín tiriririrín”.

Por último, Cabak contó que salió del grupo de WhatsApp que compartía con sus antiguos compañeros de programa, sosteniendo que allí imperó un incómodo silencio después de que se supiera que él no formaría más parte de la mesa del ciclo de América TV. “En el grupo de WhatsApp no se habló absolutamente nada”, sostuvo y cerró “Yo dije ‘Hasta la próxima’ y salí del grupo”.

