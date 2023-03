Hugh Grant aseguró que habría más romances en los rodajes si se prohibiera el uso de celulares

escuchar

Hugh Grant fue invitado a The Late Show with Stephen Colbert, uno de los programas más populares de la televisión norteamericana, y allí compartió su opinión sobre las particularidades de los rodajes actuales, en donde consideró que todo se volvió más frío porque la gente le presta más atención a los celulares y a las redes sociales que a la interacción con otras personas.

El protagonista de Un lugar llamado Notting Hill reveló que se siente algo incómodo y extraño con la forma en que se desenvuelven ahora las personas en los sets de grabación . Durante su aparición en el programa definió a los rodajes como “raros” porque las personas no son tan cercanas como solían ser. “Ya sabés, en los viejos tiempos, al final de la segunda semana, todos se emborrachaban por la noche, cenaban y se enamoraban”, le dijo a Colbert. “Y todo eso se detuvo por los teléfonos. Realmente todos se van a sus casas y miran Twitter . Es tan triste”.

Hugh Grant: "Todos se van a sus casas y miran Twitter. Es tan triste" Archivo

Esas declaraciones despertaron inquietud en el presentador que le pidió al actor que profundizara su hipótesis. “Entonces, si no hubiera teléfonos en el set, ¿habría más aventuras amorosas?”. “Sí, eso creo”, dijo Grant y siguió su línea de argumentación, un poco en broma y un poco en serio: “Ya sabés, [Quentin] Tarantino prohíbe los teléfonos en los sets y la gente allí tiene sexo o eso me comentaron”.

Colbert se mostró divertido con las palabras de su entrevistado y aprovechó para bromear respecto de la nueva película de Grant, Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones. “El elenco del film está lleno de hombres “muy atractivos”, refiriéndose específicamente a Grant, Chris Pine y Regé-Jean Page. “[Page] dijo que hacer esta película le dio el mejor trasero de su carrera porque la lucha con espadas requiere estar mucho tiempo en cuclillas. ¿Hubo muchas batallas de espadas para vos también?”, le preguntó el anfitrión a Grant. “Había mucho. También tengo un trasero increíble, en realidad”, respondió divertido.

Hugh Grant, picante y polémico

El actor suele aparecer en los portales de noticias, pero últimamente no fueron tanto sus encantos ni sus trabajos los que lo pusieron en el ojo de la tormenta sino una actitud arrogante que dio mucho de qué hablar. En la 95a. entrega de los premios Oscar el actor fue el encargado de presentar junto a Andie MacDowell la categoría de mejor diseño de producción, galardón que quedó en manos del film alemán, Sin novedad en el frente.

El actor estaba desfilando en la alfombra champagne de esta entrega cuando la modelo y cronista Ashley Graham lo detuvo para una entrevista para la cadena ABC, una entrevista en la que se lo vio algo incómodo y sin ganas de hablar. “¿Qué es lo que más te gusta de los Oscar?”, le consultó su interlocutora. “Es fascinante, toda la humanidad está acá”, respondió el actor en lo que fue su respuesta más larga durante toda la conversación.

Graham, quien no perdió la sonrisa en ningún momento, continuó preguntando si tenía algún favorito entre los nominados al galardón: “Nadie en particular”, expresó seco el británico. La modelo no se dio por vencida y trató de continuar la conversación con una clásica pregunta en este tipo de galas: su look. Sin embargo, tampoco tuvo suerte.

La entrevistadora cambió el rumbo de la charla apuntando hacia una de las últimas apariciones de Grant en la pantalla grande: “¿Cómo fue el rodaje de Glass Onion: Un misterio de Knives Out?”, le consultó sobre esta película que estaba nominada a mejor guion adaptado. “Bueno, apenas aparezco, son solo alrededor de tres segundos”, sentenció el intérprete. “¿Pero la pasaste bien?”, insistió la modelo. “Casi”, siguió el entrevistado.

Ante esta situación, los usuarios de las redes sociales inundaron las plataformas con críticas hacia la actitud de Grant. “Santa paciencia la de Ashley Graham al guardar la compostura ante la arrogancia y la falta de participación de Hugh Grant”, señaló una usuaria mientras que otra sentenció: “Es un comportamiento innecesario y cruel”.

Si bien el actor no emitió comentario luego de este hecho, quien sí lo hizo fue Graham. “Sabés qué: mi mamá me dijo que matara a las personas con amabilidad, así que ahí lo tienen”, ironizó mientras aclaró que, a pesar de todo, “la pasó muy bien” entrevistando a las otras celebrities en la noche más importante de la industria del cine.

