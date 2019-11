Iliana se enfrentó una vez más con su hermana Marina y culpó a su entorno de filtrar las fotos de su ex con otra mujer Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2019 • 15:21

Un nuevo cruce entre las hermanas Calabró estalló en las últimas horas. ¿Qué pasó esta vez? Hace unos meses se filtraron unas fotos de Antonello Gandolfo, el ex de Iliana Calabró caminando de la mano por las calles de Italia con una joven mujer. Si bien la pareja ya confirmó su separación, el material fue publicado cuando aún no estaba dicha la última palabra entre ellos. Y el escándalo volvió a resurgir entorno a estas imágenes porque la actriz cree saber quién fue la persona que difundió las fotos y eso la enoja más.

Sin acusarla directamente ni responsabilizarla por el hecho, la exvedette dio a entender en Los ángeles de la mañana que fue el entorno de su hermana Marina Calabró quien dio a conocer públicamente este material. Mientras que volvió a asegurar que la foto es vieja y que la mujer en cuestión es la hija de unos amigos italianos, Iliana expresó: "¿Qué otra mujer? No, viejo era eso. Es la hija de unos amigos nuestros, estuve con ella en Italia, me hizo una focaccia light espectacular, así que nada que ver".

En cuanto a si había hablado con Antonello por este rumor, confesó: "No hablé de lo de la foto con él porque yo conozco a la nena, eso fue desestimado al instante", señaló negando una posible infidelidad por parte del italiano.

Luego habló de sus sospechas en torno a la filtración de este material y apuntó directamente al entorno de su hermana Marina. "Ella anda con ese Pampito que es como un grano que le salió. Lo lleva, lo trae y le anda con el teléfono porque ella no sabe mandar las cosas, subirlas entonces ese Pampito es peligroso. Ya la vez pasaba andaba diciendo que estábamos separados cuando todavía no. ¿Por qué sabe? Porque le anda revisando el teléfono", disparó la mayor de las hijas de Calabró visiblemente molesta.

Sin querer echarle la culpa al periodista directamente, la actriz esbozó su propia teoría. "¿Viste cómo es el medio? No lo saca éste, pero se lo pasa a otro, a un amigo y lo publica. No digo que ella (en referencia a Marina Calabró) tenga relación con esto. Creo que alguien la vio, le llamó la atención y dijo: '¿qué será esto?'", reflexionó al respecto.

¿Qué dijo Marina Calabró?

Marina Calabró, dolida, por las sospechas de su hermana

Marina Calabró no se quedó callada, habló con Los ángeles de la mañana y se defendió de las acusaciones. "No gano para disgustos. A mí me impacta que alguien pueda llegar a pensar que yo perjudicaría a Iliana de una manera tan alevosa. Eso me enoja. Es raro que yo me enoje en serio, pero la gente puede llegar a pensar eso: si mi propia hermana está dejando un manto de sospecha de que haya sido yo... La verdad que no está bueno, ahí me enoja un poco", lanzó molesta.

Y enseguida empezó a relatar cómo fueron los hechos. "Cuando alguien saca una foto de un famoso o un satélite de famoso con alguien en offside, lo hace para que esa foto vea la luz y se publique (...). Evidentemente esa persona se la manda a [la periodista] Fernanda Iglesias y ella tiene la deferencia de mandármela a mí. Como no se filtra, la habrá mandado por otro lado para que aparezca", opinó la panelista de El diario de Mariana.

En cuanto a las indirectas por parte de su hermana, opinó: "De Iliana no puedo creer que piense que yo pude generarle semejante daño. Porque ella ahora está separada, pero en ese momento no. Quiero pensar que es un poco un juego y sabe que yo no me voy a enojar. Creo que es más fácil enojarse conmigo que buscar el enemigo afuera".