Imanol Rodríguez, último eliminado del Hotel de los famosos, defendió a su bando: “Mi objetivo ahí era ganar más popularidad”

Tras perder en el duelo de la H contra Martín Salwe, Imanol Rodríguez quedó eliminado de El Hotel de los Famosos. Esta mañana, el actor pasó por Socios del espectáculo, también por eltrece, y habló de su experiencia dentro del reality, opinó sobre sus estrategias y aliados en el juego y reveló qué le dijo su padre, el también actor Miguel Ángel Rodríguez, sobre su decisión de participar en esta competencia.

“Es un juego de estrategia y competición, entonces se dan esas alianzas”, justificó Imanol Rodríguez sobre el bando (la autodenominada “familia”) al que se plegó dentro del reality.

Al respecto, el exparticipante reflexionó: “Pudo haber sido el grupo equivocado como algunos dicen, pero ahí adentro estás aislado, tenés cero información y entonces agarrás lo que sea para subsistir. La gracia de este juego es subsistir hasta el final y creo que lo logre bastante bien”.

Si bien aseguró ser muy tranquilo, acto seguido confesó que pasar inadvertido fue una de sus estrategias para permanecer en el hotel hasta las últimas instancias. “Yo soy así. Me gusta joder, me entretengo, soy divertido pero también soy tranquilo. Hay una convivencia de 24 horas, no la podés caretear y te agarrás de cualquier cosa para estar un poquito mejor”, indicó.

“¿Volverías a hacer alianza con el Chanchi?” , le preguntaron los conductores del ciclo de eltrece. “Para que me proteja, obvio. Para sobrevivir me venía bien y con el siempre tuve la mejor. Tomábamos mate, tomábamos sol... Tuve charlas espectaculares. Es muy divertido, muy gracioso. Me contaba del hijo y yo decía: ‘es un tipazo este chabón’ ”, recordó.

Otro de sus grandes aliados dentro del programa fue el ampliamente criticado Martín Salwe, a quién también defendió públicamente. “Yo a Martín le creo, lo considero un gran compañero, un amigo. Me llevé muy bien con él. Sé todos los conflictos que tuvo con los demás pero conmigo se portó mil puntos. Tuve momentos muy bajón pero él estuvo ahí para bancarme y apoyarme, tuve días terribles realmente”, expresó mientras advertía que el locutor es mucho más inteligente de lo que parece.

“Ahí uno pone en la balanza como querés quedar con el afuera o adentro del programa para sobrevivir. A él le gusta discutir, muchas veces he intervenido para apaciguar las aguas”, agregó al tiempo que también tuvo palabras para Locho, uno de sus grandes contrincantes . “Había momentos donde me divertía mucho pero después hacía comentarios fuera de lugar”, señaló, algo desconcertado sobre la personalidad del también exparticipante de Combate.

Dentro del programa, Imanol también se reencontró con Sabrina Carballo, quien hace unos años atrás se vinculó sentimentalmente con su padre, Miguel Ángel Rodríguez. “Fingí demencia”, bromeó sobre cómo fue su relación con la actriz. Sin embargo, minutos después recuperó la seriedad y habló al respecto: “Fue un tema que en su momento ya lo charlé con mi viejo. Fue algo bastante express ”, precisó.

Tras asegurar que nunca se consideró un posible ganador, el actor contó los motivos que lo llevaron a exponerse en este reality. “Nunca me sentí cerca de los 10 millones. Yo firmé el contrato sabiendo que no iba a ganar. Mi objetivo era vivir la experiencia, ganar más popularidad, vivir el momento. Era un proyecto nuevo, algo completamente novedoso. Además del sueldo por mes”, reveló.

Respecto a cuál fue la opinión de su padre sobre su decisión de participar, aclaró: “Mi viejo me dijo que lo haga. No lo vio tanto el programa pero se divertía. Es muy intenso lo que se vive ahí adentro”, concluyó feliz por su experiencia.