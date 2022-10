Impactantes declaraciones en el juicio contra Kevin Spacey: “Borracho, se acostó sobre el chico de 14 años para satisfacer sus deseos”

escuchar

“Borracho y tambaleante, Kevin Spacey se acostó encima de Anthony Rapp para satisfacer sus propios deseos sexuales en una fiesta en Manhattan en 1986, cuando Rapp tenía solo 14 años y Spacey 26″. Esa frase impactante y concisa, pronunciada por el abogado de Peter Saghir, quedó resonando el jueves en la sala de la corte federal de Nueva York, durante la primera jornada de alegatos en uno de los juicios que enfrenta el protagonista de Belleza americana por abuso sexual.

El actor Anthony Rapp llegando a la corte para presenciar la primera audiencia de su juicio por abuso sexual contra Kevin Spacey

“Lo que le pasó a Anthony es algo que nunca debería haber pasado”, argumentó el letrado de Rapp ante el jurado, y reveló que en aquel momento su cliente se quedó “congelado” cuando el actor decidió traspasar los límites. Tanto la víctima, que realizó la denuncia ante la justicia hace dos años, como el acusado se encontraban presentes en el tribunal.

La audiencia comenzó poco después del mediodía, luego de que los seis hombres y las seis mujeres elegidos para formar parte del jurado prestaran juramento. Frente a ellos, Saghir puso en contexto la historia de su patrocinado. Según su relato, Spacey - que había conocido a Rapp mientras ambos trabajaban en Broadway- lo invitó a una fiesta en su pequeño departamento. Como el adolescente no conocía a ninguno de los invitados, se sintió incómodo y fue a uno de los dormitorios a ver televisión. Un rato más tarde, el dueño de casa entró en la habitación, ebrio y bamboleándose. “Lo agarró por las nalgas, lo subió a una cama y se acostó brevemente sobre él hasta que Rapp logró escabullirse” , aseguró.

Al igual que Johnny Depp en el litigio contra su exesposa Amber Heard, Spacey decidió ser representado durante el juicio oral por una abogada mujer. En este caso, por Jennifer Keller, quien durante esta primera jornada refutó enfáticamente las afirmaciones de Rapp y aseguró que en aquel momento era un “joven con problemas” que inventó una narrativa ficticia.

El comunicado de Spacey luego de que se publicara la entrevista en la que Rapp cuenta su verdad Twitter

“Hace 36 años el señor Rapp creó una historia y la ha estado contando desde entonces para simpatizar, llamar la atención y elevar su perfil” , aseguró la abogada. Y fue más allá: lo definió como “amargado” y “lleno de resentimiento latente” por no haberse convertido “en una estrella internacional” como su defendido.

Durante toda la audiencia, Spacey, vestido con un traje gris y una corbata azul claro, se mostró relajado. Según informan distintos medios estadounidenses, se rio de los chistes que hizo el juez, les sonreía a los miembros del jurado y ocasionalmente susurraba al oído de su abogada. NBC News indicó que a Rapp, en cambio, se lo notó angustiado, y que durante el descanso que precedió al segmento de los alegatos iniciales, se lo vio secarse las lágrimas con un pañuelo.

La historia relatada este jueves por el abogado de Rapp ya había sido contada por él mismo en 2017, cuando decidió revelarle al mundo su verdad en una entrevista. Su acusación fue la primera de una catarata imparable de testimonios y denuncias de hombres vinculados al mundo del espectáculo que terminaron dinamitando la carrera de Spacey en Hollywood.

El actor al salir del juzgado luego de que se lo sentenciara a pagar 31 millones de dólares a la productora de House of Cards en concepto de indemnización AFP

El mismo día en que la entrevista fue publicada, Spacey aseguró en su cuenta de Twitter no recordar el incidente. “Pero si me comporté como él lo describe, le debo la más sincera disculpa, por lo que pudo haber sido un comportamiento muy inapropiado en estado de ebriedad” , escribió. Luego, cambió de actitud y de estrategia: a medida que la justicia avanzaba, su equipo de abogados empezó negando la existencia de aquel suceso, luego aseguraron que Rapp nunca fue a aquella fiesta y también esgrimieron que aun cuando los hechos se hubiesen producido tal cual fueron denunciados, eso no implica que haya existido un avance sexual. En la demanda, Rapp reclama el pago de 40 millones de dólares en compensación por los daños psicológicos derivados del supuesto ataque sexual.

Esta no es la primera ni será la última vez que Spacey se enfrente a un tribunal, acusado de haber cometido actas impropios. Dos días después de que se publicara la entrevista a Rapp, CNN puso al aire un informe en el que se aseguraba que el actor creaba un ambiente “tóxico” en el set de House of Cards al hacer comentarios groseros y tocar sin consentimiento a los jóvenes miembros del personal masculino. Ese mismo día, la producción de la exitosa serie fue suspendida y comenzó una investigación interna. Finalmente, Spacey fue excluido de la popular serie de Netflix debido a las acusaciones, que incluían otros hechos como el manoseo a un asistente de producción en el set, y MRC decidió llevar el caso a la justicia.

Spacey en Gran Bretaña, el día en el que se le leyeron los cargos del juicio que deberá enfrentar en 2023 Jonathan Brady - PA Wire

Tras dos años de batalla legal a puertas cerradas, un juez dictaminó en agosto que el actor debía pagar a MRC casi 31 millones de dólares a modo de indemnización. La compañía adujo que la conducta sexual inapropiada que el protagonista de la ficción mantuvo detrás de escena afectó de manera directa a la serie.

Un mes antes de haber recibido esa sentencia, el actor se declaró “inocente” ante la justicia británica, cuando se presentó a la lectura de cargos, en otro proceso en el que se lo acusa de haber abusado de otros tres hombres entre 2005 y 2013. Dos de los cargos presentados corresponden a un mismo denunciante, por agresiones sexuales que se habrían cometido en marzo de 2005 en Londres. La otra agresión fue informada por un segundo denunciante en agosto de 2008, también relacionado con la participación en actividades sexuales sin consentimiento. El actor, por otra parte, fue acusado de una cuarta agresión a una tercera persona, supuestamente acontecida en abril de 2013.

Esos hechos que llevaron a Spacey a los tribunales británicos habrían ocurrido cuando era director artístico del prestigioso teatro Old Vic, en Londres. El comienzo de este proceso está previsto para el 6 de junio de 2023.

