Antonella Olivera Jaitt estalló contra Lola Latorre tras el escándalo de la fiesta clandestina Crédito: Instagram: @lolitalatorre y @antonella_olivera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 16:08

Antonella Olivera Jaitt lanzó un fuerte mensaje contra Lola Latorre en su cuenta de Twitter. Tras el escándalo de la fiesta clandestina a la que asistió la joven de 19 años, la hija de Natacha Jaitt no pudo contener el enojo y expresó su indignación en un tuit: "A mí no me dieron privilegios".

Luego de conocerse que la participante del Cantando 2020 no será eliminada del reality y cumplirá con la sanción de estar suspendida durante dos semanas, las repercusiones no tardaron en llegar. La hija de Jaitt, que murió en febrero del año pasado, opinó sin filtro al respecto.

"Soy hija de una famosa que me enseñó valores, ¡y me rompo el cu... laburando desde entonces!", comienza su descargo. "A mí no me dieron privilegios, no me consintieron los caprichos, me dijeron: 'Salí y ganate la vida'", continuó.

Lola Latorre habló sobre lo ocurrido en la fiesta y la posibilidad de quedar fuera de Cantando 2020 - Fuente: eltrece 01:39

Video

Sin dar nombres, pero en clara referencia al escándalo que envolvió a la hija de Yanina Latorre, remató: "Agradezco que haya sido así, me enseñó a no ser inservible". Su contundente mensaje llegó pocas horas después de que su tío, Ulises Jaitt, también opinara sobre el tema en Twitter.

"Según Yanina, Lola se hizo 90 kilómetros para buscar a una amiga en la fiesta de Mercedes y le tomaron los datos. Lolita trabaja de Uber ahora y hace viajes de 1 hora y media. ¡Basta de tomarnos de pelot...!", escribió el conductor de El show del espectáculo.