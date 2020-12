Cande Tinelli apeló al humor para contar el íntimo motivo por el que rechazaría ir a una pool party Crédito: Instagram Cande Tinelli

Candelaria Tinelli apeló al humor a través de sus historias de Instagram y expuso el íntimo motivo por el que declinaría ir a una poolparty. En vez de rechazar un divertido día de pileta, la hija de Marcelo Tinelli propuso una alternativa para disfrutar de un día de sol a pesar de todo. "Estás indispuesta y te toca ir a la pile, tremendo", bromeó.

La joven de 30 años usó filtros para deformar su rostro y habló directamente a la cámara: "¿Cómo usar bikini en verano? Ponete la bikini y que sea verano". A los pocos minutos planteó la disyuntiva que enfrenta cualquier mujer que quiere ir a la piscina y justo está en su período menstrual.

"Te invitan a una poolparty, pero estás 'con Andy' y varios días de estreñimiento", detalló, con un filtro de la cara del personaje de Fiona, de la película Shrek. Fiel a su estilo, y tratando de motivar a sus seguidoras a poner actitud ante cualquier inconveniente, les recomendó: "Pelá el pareo".

La cantante apodada "Lelé" se muestra cada vez más abierta a hablar de todo tipo de temas en sus redes sociales. La semana pasada incluso le confesó a sus 4,2 millones de seguidores que todavía lucha con sus "días buenos y malos" por los trastornos de alimentación que sufrió, y las imágenes "estereotipadas" que ve a diario en el mundo virtual.

"Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta que nos enferma la cabeza", reflexionó en sus historias.

"Tengo días donde soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que sí, hay cosas que me afectan", confesó en sus redes.