Cande Tinelli mostró su lado más sensible y compartió las inseguridades que vive a diario. Imagen: Instagram Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 16:14

Una vez más, Cande Tinelli dejó los filtros y las poses de lado para mostrar su lado más íntimo a sus cuatro millones de seguidores. La diseñadora de moda e influencer en redes sociales habló de sus miedos, sus preocupaciones y reflexionó respecto al tipo de contenido que la generación de jóvenes comparte a diario.

"Hay días buenos y días no tan buenos. Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse (total de sol), sea lo que sea", arrancó diciendo Cande en una de sus historias de Instagram.

"Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta que nos enferman la cabeza", continuó relatando la hija de Marcelo Tinelli.

"Tengo días donde soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que sí, hay cosas que me afectan", confesó Lelé.

Por último, la cantante pidió que todos "cuiden el contenido que suben" con el objetivo de ser consientes sobre lo que esto puede generar en el otro. Su publicación preocupó a muchos de sus seguidores, ya que en más de una oportunidad la morocha contó haber tenido trastornos alimenticios. Sin embargo, también fue contundente al revelar que superó aquella etapa en su vida gracias a los animales, personal médico y una importante red de contención. "Pedir ayuda es clave", supo aconsejar varias veces.

La publicación de Cande para hablar de sus emociones internar y las redes sociales. Imagen: Instagram

A dónde recurrir en busca de ayuda

Hospital Durand: Tel.: 011 4982-5555 / 5655

Hospital Piñero: Tel.: 011 4631-8100 / 0526

Hospital Borda: Tel.: 011 4305-6666 / 6485

Hospital Pirovano: Tel.: 011 4546-4300

Hospital Argerich: Tel.: 011 4121-0700

Hospital Garrahan: Tel.: 011 4122-6000

Hospital Gutiérrez: Tel.: 011 4962-9247

La Casita: es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: 011 4787-5432.

CITPAD: es una institución médica especializada en anorexia, bulimia y trastornos depresivos. Tiene un hospital de día. Tel.: 011 4863-7640