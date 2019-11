Irina Shayk: "Cuando era adolescente los chicos siempre se burlaban de mí"

Irina Shayk habló sobre sus vivencias de adolescente y sobre las pérdidas en su vida que la afectaron Crédito: GROSBY GROUP

Irina Shayk aprovechó su paso por Verona, Italia, para abrir su corazón al diario Corriere della Sera. En una de las pocas entrevistas íntimas que realizó la top, abrió su corazón y habló sobre ciertos aspectos de su vida hasta ahora desconocidos.

La modelo explicó que desde que salió el caso de Harvey Weinstein siente que las mujeres casi "tienen miedo" de sentirse "sexy". Y en este sentido aseguró que para ella ser sexy es algo que está en el interior, algo que va más allá de un "push up o un labial".

En una nueva situación sentimental, tras separarse hace unos meses del padre de su hija, el actor Bradley Cooper, Irina afirmó que las dos situaciones más difíciles que vivió han sido las pérdidas de seres queridos: "Los momentos más difíciles de mi vida han sido dos pérdidas: la de mi padre, cuando tenía 14 años, y la de mi abuela. Todavía no llego a creer que se hayan ido pero son parte de mi vida, esto me ha llevado a ser quien soy". Una mujer fuerte que nunca pensó en dedicarse al mundo de la moda pues su intención era seguir los pasos de su madre como profesora de música: "Ser modelo no era mi sueño, pero la vida me dio esta oportunidad".

Una oportunidad que apareció después de una adolescencia marcada por ser "diferente": " Cuando era adolescente los chicos siempre se burlaban de mí. La vida está llena de etapas y es una cosa bonita porque podemos conocernos, aprender y mejorar. Cuando caes, te levantás y continuás caminando como hacen los niños".

Y ahora que es madre, Irina tiene muy claro cuál es el consejo que le debe dar a su hija Lea De Seine: "Hay que sentirse bien en nuestra propia piel, ser una misma, seguir nuestros sueños y no aceptar nunca un no por respuesta". Una seguridad que ella aprendió con los años. "No me levanto por las mañanas pensando 'soy linda'. Es mejor ser bello por dentro que por fuera, esa es la verdad de la vida".