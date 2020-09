La modelo e influencer publicó una foto a cinco días de haber pasado por el quirófano Crédito: Instagram

7 de septiembre de 2020 • 19:15

A cinco días de haber pasado por el quirófano, Ivana Nadal posó en ropa interior y mostró los cuidados que está tomando después de la cirugía correctiva de sus implantes de pecho.

"Ojitos encandilados por el sol, doble corpiño para cuidar a las bebés nuevas y muchas ganas de vivir", escribió Nadal, y compartió tres fotos posando con una prenda íntima animal print y un corpiño deportivo extra para sostener sus nuevos implantes mamarios.

En menos de seis horas superó los 100.000 likes. Sin embargo, la modelo tomó la decisión de limitar los comentarios en sus posteos, en el marco de una semana donde despertó muchas críticas por sus dichos.

Un par de días después de la intervención quirúrgica grabó varios mensajes para sus seguidores, donde les contó que todo salió mejor de lo esperado: "Me siento súper bien. No tengo ningún dolor y quiero también agradecerles por todo el amor que me están mandando por mensajes".

Recordemos que la influencer había contado que cuando tenía 18 años se hizo su primera operación, y que después de diez años con algunas complicaciones, decidió corregir las imperfecciones. "Mi doctor encontró que tenía una contractura capsular, y eso era lo que me generaba tanto dolor", explicó.