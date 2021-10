Jack Nicholson ha vuelto: tras más de un año de ausencia, fue visto en un partido de Los Angeles Lakers

Jack Nicholson hizo su gran regreso al estadio Staples Center el martes para ver el primer juego de la nueva temporada de su equipo favorito de la NBA. El superfan de Los Angeles Lakers llevaba más de un año sin ser visto en la platea. Y, si bien disfrutó del espectáculo acompañado por su hijo, esta vez no hubo triunfo.

Nicholson, de 84 años, llegó en una camioneta negra, vestía una chomba marrón, pantalones negros, una campera a tono, mocasines y sus clásicos lentes ahumados. El actor, que se ha retirado sin anuncios formales hace casi una década, fue recibido con mucha alegría por los fans, que al reconocerlo lo saludaron y hasta le pidieron autógrafos. Una vez adentro, se sentó en su exclusivo asiento con tapabocas, para cumplir con las medidas sanitarias impuestas. Los Lakers se enfrentaron a los Warriors, en un partido donde la suerte no los acompañó.

Nicholson volvió a una de sus citas más preciada: a alentar a los Lakers

La última vez que Nicholson había asistido a un juego de los Lakers había sido más de un año atrás, en enero de 2020, acompañado de su hijo, Ray Nicholson, por lo que verlo nuevamente disfrutando del deporte ha sido una gran noticia para todos sus seguidores.

El retiro de un ídolo

Jack Nicholson está retirado de la actuación desde hace tiempo, aunque según ha dicho está a la espera de algún proyecto que realmente lo tiente para eventualmente regresar a la pantalla . Lejos de las presiones de su carrera, el protagonista de El resplandor vive una vida tranquila, disfrutando de sus hobbies. El actor, quien renunció en 2018 a un proyecto que lo iba a traer de vuelta a la pantalla, lleva diez años de retiro, los cuales ha usado para estar más tiempo con su familia. Sin embargo, ese retiro no anunciado también ha dado lugar a que surgieran varios rumores sobre su estado de salud.

Nicholson, que ha ganado 3 de los 12 premios Oscars por los que compitió, se ha mostrado muy pocas veces en público en los últimos años, siempre sentado viendo a su equipo de básquet favorito.

Por la amistad que lo une a James L. Brooks, quien lo dirigió en películas como Mejor... imposible o La fuerza del cariño, Nicholson hizo una participación secundaria en la fallida comedia romántica del realizador, ¿Cómo saber si es amor?, estrenada en 2010, y protagonizada por Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

En 2018, cuando el actor parecía listo para liderar un largometraje que le sentaba más que bien -la remake del film germano-austríaco nominado al Oscar y dirigido por Maren Ade, Toni Erdmann-, decidió “bajarse” disparando así nuevas versiones que aseguraban que se encontraba pasando un delicado momento de salud.

La salud de Nicholson

Desde 2013 que circulan rumores en torno al estado de salud del actor. El sitio Radar Online informó que Nicholson tenía “problemas de memoria” y que por eso había optado por retirarse. “Francamente, él ya no puede recordar sus líneas de diálogo, no puede hacer lo que le piden”, dijo una fuente cercana al actor. Por otro lado, The National Enquirer comunicó que el actor salía poco de su casa de Hollywood y que, cuando lo hacía, todo el mundo lo notaba “desorientado y confundido”, y con miedo a aceptar un papel con el que no pudiera cumplir.

Cansado de las especulaciones sobre su situación, el actor de Chinatown y Alguien tiene que ceder desmintió los dichos de las publicaciones, y lo propio hicieron sus amigos. “No tiene ninguna enfermedad, ni demencia, ni problemas de memoria, y tampoco tiene planes de retirarse”, le comunicaron sus allegados a E! News.