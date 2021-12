Jaden Smith habló sobre sus problemas de peso: “Simplemente no tenía hambre”

Jaden Smith eligió un lugar seguro para hablar con profundidad sobre sus problemas de peso. El actor, de 23 años, participó del podcast de su madre Jada Pinkett, Red Table Talk, y se animó a conversar públicamente con ella del largo camino recorrido para encontrar la sanación.

En una charla a corazón abierto, el joven -hijo del actor Will Smith- contó como en el 2019 su familia intervino para ayudarlo a superar sus trastornos alimenticios provocados por los nervios y la ansiedad. “Pude trabajar con un equipo de médicos y conseguir recuperar mis vitaminas, obtener mis suplementos diarios a base de batidos de proteínas”, relató.

“ Esos batidos son la mitad de mi dieta. Es como una contraseña que tengo que encontrarle a mi cuerpo. Hoy peso como cinco kilos más que hace unos meses ”, explicó y añadió que también está yendo al gimnasio para poder ganar masa muscular.

“Atravesé un largo camino desde esa foto que me tomaron en Coachella, en donde era puro huesos. Simplemente no tenía hambre”, dijo mientras en la pantalla mostraban una imagen de hace dos años, en donde Jaden estaba disfrutando del famoso festival de música californiano y se lo veía muy delgado. “ Mi mayor problema era no tener hambre cuando necesitaba comer, o estar estresado ”, señaló.

En septiembre de 2019, Jada había contado que junto a su marido, Will Smith, habían tenido que sentarse a hablar con Jaden sobre su salud luego de que perdiera una importante cantidad de peso.

“ Will y yo tuvimos una pequeña intervención con Jaden porque ahora es vegano, pero nos dimos cuenta de que no estaba tomando suficientes proteínas ”, reveló la mujer en su momento. “Se estaba consumiendo. Parecía agotado, estaba agotado, no estaba recibiendo los nutrientes necesarios”, reveló.

Durante la charla, el joven aseguró que sus problemas no tienen nada que ver con su dieta vegana y que sus convicciones siguen intactas. Aprovechando el espacio, el músico volvió a hablar de los problemas que existen en los mataderos y de los casos sobre maltrato animal de estos lugares.

Jaden Smith, de 15 años, empezó con el pie izquierdo en Hollywood Archivo

Al igual que su padre, Jaden se muestra comprometido con la sociedad y sus ideales. El músico suele sumarse a campañas para el cuidado del medio ambiente y ayuda a chicos de bajos recursos a estudiar música.

Además, en 2019 abrió un food truck de comida vegana llamado I Love You para asistir a las personas sin techo. “El restaurante I Love You es un movimiento que se basa en dar a la gente lo que se merece: comida sana y vegana gratis. Hemos lanzado nuestra food truck en el centro de Los Ángeles durante un día. Este es el primero de muchos”, escribió feliz desde su cuenta de Instagram hace dos años.

Un espacio para las confesiones

Red Table Talk se ha convertido en el lugar elegido por la familia Pinkett Smith para contar todo tipo de infidencias. En julio pasado, la propia anfitriona se definió como “un milagro andante” si repasaba su historial de adicciones y el impacto que estas podrían haber tenido en su presente. “Beber vino tinto para mí era como beber agua”, lanzó la actriz de Matrix: resurrecciones, quien además contó que podía tomarse una botella en una hora y media y que lo mezclaba con éxtasis y marihuana.

“Me acostumbré a lo fuerte. Bebí mucho alcohol en el instituto y cuando salí de él, pasé a mezclarlo todo: éxtasis, alcohol, marihuana... Déjame decirte que la estaba pasando bastante bien. (...) No estaba haciendo nada que pensara que fuera adictivo, pero mezclaba esas tres cosas juntas, ese era mi cóctel. Tu umbral se vuelve tan alto que lo que tenés que tomar para llegar hasta donde querés llegar... A mí me costaba dos botellas. Y era como: ‘Ok, si tomo éxtasis, marihuana y alcohol a la vez, voy a lograr llegar antes y a mantenerme en este estado”, sumó.

En 2020, Pinkett le había confesado frente a cámaras a su marido, Will Smith, que le había sido infiel, al mantener una relación con el cantante August en un momento en que pasaban por una crisis matrimonial.