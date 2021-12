Guillermo “Macu” Mazzuca vuelve a la televisión por la pantalla de A24

Tras la salida de Luis Novaresio y Romina Manguel, el Grupo América incorpora a Guillermo “Macu” Mazzuca a su programación. Después de una década alejado de la televisión, el conductor y locutor se suma a la pantalla de A24.

Luego de incursionar en otras formas de comunicación, especialmente a través de canales digitales, el periodista llegó a un acuerdo con la señal de noticias. “Firmando mi contrato el jueves 23 con @A24COM y @AmericaTV, un placer estar ahí, ¡gracias!”, expresó el conductor a través de las redes sociales. A partir del 3 de enero, Mazzuca se pondrá al frente de la franja de 18 a 21, según adelantó en la misma publicación.

Días antes, el anuncio llegaba a través de otro posteo: “Pronto”, manifestaba primero el conductor junto a una imagen suya en las instalaciones del canal. A continuación, Macu se mostró en el tercer piso de América saludando a sus nuevos compañeros. “Dirección, redacción y producción, tremendos profesionales. Gracias por el recibimiento y la onda infinita, amigos”, agregaba.

A mediados de diciembre, el periodista ya confirmaba que su vuelta a la TV era un hecho. “Hola amigos, paso por acá y comparto con todos ustedes, aunque no tengo el contrato firmado: voy a hacer TV, tres horas diarias con información y entrevistas, acompañado de una mesa de excelentes periodistas. Canal de noticias importante… (importan) tísimo”, escribía.

El periodista nacido en Bolívar, compañero de Marcelo Tinelli en la escuela primaria, se venía dedicando desde hace años a emprendimientos de comunicación particulares, conducción de eventos y, en pandemia, se reinventó organizando vivos en Instagram. “Estaba solo en casa, porque vivo solo en Palermo, no podía ver a mis hijos, tampoco a mis padres y empecé a hacer esos vivos. A los días me llamó un empresario amigo y me ofreció auspicio”, explicaba recientemente el conductor en diálogo con LA NACION.

Estos nuevos canales no solo sirvieron al conductor para ocupar su tiempo durante los meses de aislamiento y posteriores y para generar otros contenidos, sino que se convirtieron en una flamante oportunidad laboral. “Hice un negocio. Empecé a volcarme al mundo de la mujer, con entrevistas sobre decoración, jardines, gastronomía, porque me di cuenta de que Instagram es de las mujeres y mi audiencia es 95% mujeres y 95% de Buenos Aires”, explicaba.

Mazzuca trabaja desde hace unos años en una empresa de comunicación que se llama Interbrand y tiene ocho empresas, entre ellas una agencia digital, otra de publicidad, otra de relaciones públicas y una de branding. “Estamos trabajando en dos o tres medios digitales nuevos y además hago desarrollo de contenidos y seguramente haga radio en enero en Pinamar y arme más cosas en YouTube y en Instagram”, señaló semanas atrás.

El periodista al que Juan Alberto Badía le dio la primera oportunidad delante de las cámaras también se refería a su amor por la radio. “Estos últimos años estuve los domingos en Radio La Red, después me fui a Radio Rivadavia e hice el regreso durante todo el 2017 en radio Uno, la FM de Rivadavia, pero me estafaron”, relataba Macu refiriéndose a los dueños anteriores de la emisora. “Tenía contrato por dos años y se fueron. Un día me llamaron, me dijeron que se iban y nunca me pagaron. Me estafaron y perdí mucha plata. Estuve seis meses sin hacer radio y después tuve una propuesta de Radio con Vos para hacer la noche. Ahora estoy en Eco Medios AM 1220, los sábados de 13 a 15, con La barra de Macu, porque me gustan las barras, comer en las barras, las barras de amigos. Son charlas y las disfruto mucho”, indicó.

Sobre su otro gran amor, la televisión, Mazzuca señalaba: “Es como una mujer hermosa que te fascina cuando estás con ella, pero hay que tener mucho cuidado. El último programa que hice en televisión fue con Maby Wells, en las mañanas de Canal 9, De 9 a 12, que terminó en 2006 y después nos pasamos al cable. Debe hacer más de diez años que no hago televisión”.