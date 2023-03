Jake Gyllenhaal y el mal momento que le hizo pasar a una periodista en una entrevista: “Me hizo llorar”

escuchar

En diálogo con Roxy Manning en su podcast Women on Top, la conductora Ali Manno hizo referencia a un mal momento que experimentó con el actor Jake Gyllenhaal en una alfombra roja. La anécdota surgió luego de que Manning le preguntara si, en su paso por E! News, había disfrutado de las coberturas. Si bien la presentadora afirmó que le gustó su trabajo, hizo la salvedad de que este se vio empañado cuando el actor de Secreto en la montaña no la trató de la mejor manera, con el agravante de que se trataba de la primera entrevista de Manno a una celebridad de Hollywood.

“Lo siento, Jake Gyllenhaal, pero voy a hacerte algo á la Taylor Swift ahora mismo”, dijo la conductora con sarcasmo, en relación al tema “All Too Well” que le compuso la estrella de la música al actor en la que deja en claro que recibió un destrato por parte de quien fuera su pareja. Luego, Manno aludió a lo que pasó en un evento con el nominado al Oscar: “Jake Gyllenhaal aparece para la alfombra roja, mi primera alfombra para E!, y yo estaba en plan: ‘Me voy a acercar. Me va a salir todo tan bien porque ya practiqué, ya ensayé mis preguntas’. Sentía que estaba súper preparada”, aseguró.

Sin embargo, el actor no se mostró muy receptivo. “Cuando él llega, yo estaba temblando y le dije: ‘¡Hola Jake! ¿Con quién viniste esta noche?’' Se lo pregunté para saber si tenía cita. Y ahí me dice: ‘Bye, Bye’ y me dejó parada en el lugar”, sumó la presentadora, quien añadió que el actor la hizo llorar in situ. “Empecé a llorar de manera inmediata porque pensé que por esa pregunta podía perder mi trabajo, pero luego vi que trató del mismo modo al colega que estaba a mi lado”.

Asimismo, Manno sumó que quedó “en shock” por la reacción de Gyllenhaal ya que, según su apreciación, “es muy fácil ser amable con los demás”. Como consecuencia, aunque reconoció haber aprendido del trabajo, Manno, actualmente empresaria y exitosa influencer, sí admitió que, debido a esas experiencias, fue el que menos disfrutó.

La “tensión” entre Heath Ledger y Jake Gyllenhaal

El realizador Ang Lee fue convocado recientemente por la publicación Empire para hablar sobre su experiencia dirigiendo a Heath Ledger en 2005 en Secreto en la montaña, película que le valió un Oscar al cineasta. El aclamado film basado en la obra de Annie Proulx mostraba la relación sentimental que se gestaba entre Ennis del Mar (Ledger) y Jack Twist (Gyllenhaal) mientras trabajaban como pastores de ovejas en la década del 60 en Brokeback Mountain, y cómo ese vínculo clandestino iría a unirlos toda la vida.

En primera instancia, el director habló de lo significativo que fue para él haber dirigido a Ledger. “Todos somos muy afortunados de haber podido hacer películas con un actor de ese calibre. Tenía un don divino. Un regalo”, amplió el director, quien remarcó la conexión que tenía Heath con su personaje. “En su corazón, creo que conocía profundamente el carácter de Ennis. A nivel técnico tomaba muy bien la dirección, pero trabajaba solo. No era una persona con la que había que hablar mucho porque era muy independiente”, añadió sobre su colaboración con el actor, quien falleció el 22 de enero de 2008.

El reencuentro de Enid y Jack en Secreto en la montaña

Además, el director reveló que esa preparación de Ledger lo llevó a tener algunas rispideces con Gyllenhaal. “Cuando se trataba de Jake, Heath tenía una actitud muy diferente hacia su trabajo. A veces había fricciones, no peleas, sino un choque de estilos. A veces mediaba en eso, pero ambos eran buenos de diferentes formas y siempre hacían el esfuerzo de encontrar un camino”, aclaró y reveló que no necesitó que los protagonistas hicieran el casting juntos. “La química la imagino en mi cabeza y yo me los imaginaba juntos. Jake era la contracara de Heath en cierto punto y eso iba a funcionar para los personajes, lo vi muy claro la primera vez que estuvimos los tres en el mismo lugar, fuimos a cenar en Los Ángeles y supe que no me había equivocado“, apuntó el realizador que se encontraba atravesando un cuadro depresivo cuando abordó ese proyecto descomunal.

El propio Gyllenhall también recordó la experiencia de ese rodaje que cambió su vida y su carrera para siempre e hizo referencia al leitmotiv del film. ”Lo que unía a Jack y a Ennis no era solo el amor sino la soledad. Ambos se sentían profundamente solos. Eran dos personas que estaban buscando ser amados desesperadamente y eso surge en una intimidad muy especial. Esto pasa en todos lados, y a veces no estamos abiertos a verlo por lo que puede provocar“.

