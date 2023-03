Marcelo Tinelli le hizo una propuesta a Momi Giardina y la respuesta de la comediante sorprendió a todos

escuchar

Marcelo Tinelli es el nuevo gerente artístico de América. Lo que venía siendo un rumor desde hace tiempo finalmente se confirmó en la noche de ayer cuando el conductor y productor televisivo se acercó al canal ubicado en el barrio de Palermo para firmar su contrato. Tras contar que vuelve Bailando por un sueño a la pantalla, el conductor comenzó a imaginar quiénes podrían ser las parejas que este año compitan en la pista.

Hace unas horas, Tinelli pasó por el ciclo Nadie dice nada y luego de revelar todo lo que tiene planeado para este nuevo año, protagonizó un picante ida y vuelta con una de sus panelistas, Romina “Momi” Giardina, quién durante muchos años fue bailarina estable de Showmatch y, en el último tiempo, fue vinculada sentimentalmente con el empresario.

Si bien el cruce no fue cara a cara, la complicidad y confianza entre la bailarina y comediante y el conductor fue evidente a través de la línea telefónica. “Marce, acá tenemos al Pulpo”, dijo Nicolás Occhiato proponiendo a uno de sus compañeros para ser parte de la pista más grande de la televisión. “¿Y con quién va a bailar?”, le preguntó Tinelli, al tiempo que el equipo pensaba posibles partenaires. “No sé, Momi no estaría mal”, lanzó el dueño de Luzu TV.

Si bien a todos les pareció una gran idea, para la actriz y conductora no fue así. “No, ya estuve mucho, Marce. No me rompas las pelotas, che. Marce, ¿por qué no te dejás de romper las pelotas?”, repitió Giardina rechazando la invitación. Lejos de rendirse, Marcelo Tinelli simuló una presentación intentando convencerla: “Señoras y señores, se viene la próxima pareja, la señorita Momi Giardina y el Pulpo Díaz”, lanzó ante el aplauso eufórico de todo el equipo en el piso.

“Estuve tantos años, nunca fui soñadora, no voy a serlo ahora, ya está”, lanzó Momi, que desde hace un tiempo se dedica a la actuación y recientemente se sumó al matutino para ocupar el lugar que dejó la periodista Nati Jota. “No, no, pará. Lo que podemos hacer es: ‘El Pulpo Díaz y la primera figura... Momi Giardina’. Es como que está sobrada porque ya estuvo en el programa”, ironizó el empresario.

“No, no es eso Marce, para nada. Me encanta el Bailando, apoyo, amo, pero colgué los botines. O sea, yo le debería devolver plata a Marcelo, robé mucho sin ser bailarina”, explicó Momi, entre risas, mientras el conductor insistía aunque sin éxito.

Rumores de romance

Este divertido y picante intercambio entre Tinelli y Giardina no pasó inadvertido y cobró especial significado, ya que la exbailarina de Showmatch fue una de las mujeres a las que se vinculó sentimentalmente con el productor luego de su separación de Guillermina Valdes.

Si bien ellos le esquivan al tema, lo cierto es que la versión de que ambos estarían viviendo un romance resuena desde el verano, donde según algunos testigos habrían compartido unos días en Uruguay. “En Punta del Este, en el verano, los vieron juntos pasándola bien. Eso no significa que sean novios. Pudieron haber tenido una relación, un encuentro. Allegados a ellos lo recontra confirman, pero ellos lo niegan”, reveló Pampito en el ciclo Mañanísima un tiempo atrás.

Con intenciones de dar más detalles sobre esta incipiente relación, el periodista de espectáculos relató un encuentro que la supuesta pareja tuvo en un evento público. “Hace poquito inauguraron una nueva sucursal de un bar, hicieron un evento, donde toda la gente tuvo que ir de gala y Marcelo cayó de remera porque la fue a buscar a Momi. Esto lo vio todo el mundo”, relató quién inmediatamente contó que estuvieron charlando toda la noche y “se fueron juntos” del lugar.

A la información de Pampito se sumó una hipótesis de Juariu, quién a través de sus clásicas “investigaciones” en las redes sociales descubrió un posteo del conductor que confirmaría las sospechas. Se trata de una historia en la que Tinelli está promocionando unos helados junto a un grupo de amigos, que casualmente son amigos de Momi. “Tinelli sube esta historia donde arroba a todos los amigos de Momi”, escribió la panelista de Telefe mientras advertía que la actriz también era de la partida, aunque no fue mencionada por el productor en las redes.

¿Cómo se dio cuenta de la presencia de Giardina en esta cena? Por su característica e inconfundible risa. “Se escucha la risa de Momi, pero no la arroba ni la graba”, confirmó la periodista mientras agregaba que en el encuentro también estaban Cande Tinelli y su nuevo novio, Santiago Urrutia, dando cuenta de que la familia está al tanto de este affaire.

