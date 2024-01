escuchar

Un tiempo antes de que Jason Priestley se peinara su jopo y le diera vida a Brandon Walsh en Beverly Hills 90210 y Brad Pitt se calzara su sombrero de cowboy y mostrara su torso desnudo en Thelma & Louise, los jóvenes actores convivieron en un pequeño departamento. Este martes, el actor canadiense rememoró aquellos tiempos y reveló la “asquerosa” competencia que tenían en aquel momento.

“ Solíamos competir para ver quién podía aguantar más tiempo sin ducharse ”, disparó Priestley en el programa de entrevistas Live! Kelly and Mark, conducido por Kelly Ripa y Mark Consuelos. “Ahora lo pienso y digo: ‘Amigo... ¡Qué asqueroso! ¿En qué estabas pensando?”, remató.

Por supuesto que los conductores quisieron saber quién de los dos solía ganar la competencia y Jason no lo dudó: “Brad. Siempre ganaba Brad”. Y luego, con ironía, aclaró: “ Creo que ya no hace esas cosas, pero antes podía pasar mucho tiempo sin pasar por la ducha ”. De todos modos, aseguró: “La convivencia con Brad fue buena, no era como el otro compañero que vivía junto a nosotros, que era un desastre”.

Para brindar una idea de cómo era la convivencia, Priestley explicó: “ Éramos tres en un departamento de dos habitaciones en una zona realmente horrible de Los Ángeles. En el refrigerador, sólo guardábamos cerveza ”.

En 2014, el actor ya le había dedicado un capítulo a su colega en su libro autobiográfico, que lleva su nombre. “Un día llegué a mi departamento y me encontré con un tipo alto y delgado durmiendo en mi cama”, explica. A pesar de ese primer encuentro algo traumático, los actores no tardaron en convertirse en mejores amigos. “Estábamos desempleados y arruinados. Vivíamos a fideos ramen, cerveza y cigarrillos”, reveló. Pronto, a los dos les llegaría el éxito, y con él todo cambiaría. Cuando Pitt fue elegido para interpretar al ladrón que seduce a Thelma (Geena Davis) para quedarse con su botín en el film de Ridley Scott, de 1991, no solo comenzó a cimentar su carrera, sino que de aquel set se llevó también un amor.

Según contó Priestley, Pitt y Davis se enamoraron perdidamente, y aunque habían decidido encontrarse sólo en lugares a los que la prensa no pudiera acceder porque querían mantener su relación en secreto, ella se negaba rotundamente a visitarlo en aquel departamento: “Decía que se parecía a una fraternidad”. Luego del éxito de Thelma & Louise, Brad abandonó el departamento. “ Se fue y estuvo filmando películas por todo el mundo. Y yo me quedé atrapado en el mismo lugar, haciendo un programa de televisión. Cuando los dos nos fuimos de aquel departamento y nos volvimos extrañamente famosos, el buen grupo que teníamos de amigos se disipó. Fue triste”, recordó, en una entrevista de 2017. Y agregó: “Nuestras carreras tomaron direcciones tan diferentes que perdimos el contacto entre nosotros”.

La anécdota “asquerosa” que relató Priestley este martes tiene un punto en común con una denuncia que Ben Affleck realizó hace un tiempo contra su amigo y socio creativo Matt Damon. El actor recordó el tiempo en el que convivió con su colega y su hermano Casey, primero en Boston y luego en Los Ángeles, Affleck reveló que él y su hermano eran los encargados de limpiar todo lo que ensuciaba su colega, hasta que un día se hartaron de la situación. “Decidimos no limpiar durante dos semanas, para que Matt se involucrara con la limpieza”, recordó. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

“Un día Casey y yo volvimos a la casa y encontramos a Matt en pantalones cortos jugando al juego de hockey de Sega 92, en medio de lo que era la sala de estar. Estaba rodeado de círculos concéntricos de basura y de cajas de pizza”, relató. Y continuó: “Miré hacia abajo, hacía una cosa que tenía sushi y que llevaba allí como una semana y media. ¡Y había gusanos!”.

“Entonces, dijimos: ‘Nos rendimos. Sos demasiado bueno en eso de no limpiar. No vamos a poder vencerte’. Él ni siquiera entendía de qué le hablábamos”, añadió ente risas. También aseguró que mientras vivieron juntos, su amigo no llegó a pagar ni una sola factura. Por eso, recomendó no convivir con él. “Bendigan a su esposa Lucy [la argentina Luciana Barroso]. Hay un lugar para ella en el cielo”, indicó.

LA NACION