Jazmín Stuart habló sobre el Telar de la Abundancia: "Fui un chivo expiatorio"

Jazmín Stuart se prepara para el estreno de Tu parte del trato, la miniserie de Pol-ka que protagonizará junto a Nicolás Cabré y Eleonora Wexler, que llegará a la pantalla de El Trece el miércoles 30 de octubre. Durante los eventos de presentación de esta nueva ficción, la actriz habló por primera vez sobre la repercusión de la noticia de que formaba parte de un Telar de la Abundancia, fraude de esquema piramidal adaptado a los reclamos actuales de empoderamiento feminista que alcanzó también a varias artistas del país, y que estafó a numerosas mujeres en los últimos meses. En ese entonces se había viralizado un audio a través del que intentaba convencer a otras mujeres para ingresar al polémico espacio para lo que tendrían que invertir una suma en dólares.

Tras la lluvia de críticas, en julio pasado Jazmín realizó un descargo a través de Twitter en el que sostuvo que aceptó participar de la iniciativa con "ingenuidad y confianza". Ahora, entrevistada por el portal Exitoína, habló por primera vez sobre el controversial asunto: "Me pareció muy aberrante e irrespetuoso el enfoque que se le dio, y también muy desinformado. Creo que se me puso en el lugar de chivo expiatorio de algo que me excede y que ni siquiera tiene que ver conmigo", comentó.

Y luego dio detalles de cómo fue su experiencia: "Yo pasé tres semanas en ese espacio. Perdí, ¡no gané! Fui víctima pero se me puso en un lugar muy injusto. Se viralizó un audio que le envié a una sola persona cercana de mi entorno, una amiga", confesó.

"Yo ya no le tengo miedo a ninguna crítica. Cuando militás por los derechos de las mujeres y el aborto legal, la piel se te va haciendo muy gruesa contra las críticas, las agresiones y la violencia. Ya nada de eso me amedrenta", agregó sobre la idea de que el asunto fue utilizado para intentar debilitar el colectivo de actrices que conforma y sus principios.

En el comunicado que había realizado en su defensa, Stuart afirmó que en el círculo de mujeres que conoció y con las que transitó ese esquema durante esas semanas, "observó siempre responsabilidad y respeto", y que cada vez que alguien decidió retirarse, le devolvieron la plata porque entendieron que "el eje de la experiencia no debía basarse en el aspecto material, sino en el vivencial".

"A partir de que el tema se instaló en los medios, leí noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros ámbitos, y sobre eso solo puedo decir que me llena de profunda indignación y tristeza. Fui visitante ocasional y fugaz en un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento y esto es todo lo que puedo relatar al respecto, con el deseo genuino de clarificar; y dispuesta, como siempre, a ir contra cualquier mala intención que atente contra la integridad de las personas", cerró.