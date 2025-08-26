Jeffrey Dean Morgan respondió a una teoría viral sobre su intimidad sexual: “¡¿Veinte veces?! ¡Bien por mí!”

En internet surgen infinidades de teorías absurdas, que se viralizan hasta convertirse en presuntas verdades. A fuerza del boca a boca, usuarios repiten información que no cuenta con ningún tipo de sustento. En muchos casos, esas máximas se vinculan con alguna celebridad, que usualmente no se molesta en hacerse eco de lo dicho. Pero distinto es el caso de Jeffrey Dean Morgan, quien con mucho humor respondió a una insólita teoría que comenzó a circular en redes, y que lo tiene como protagonista.

Un usuario de Instagram analizó una foto de las manos del actor de The Walking Dead, y según una serie de indicios, concluyó que Dean Morgan se masturba 20 veces por semana. El clip se viralizó y ya cuenta con casi 200.000 Me gusta, más allá de las centenas de comentarios sobre las manos del intérprete. Y el reel logró una popularidad tan grande, que llegó a oídos del propio Jeffrey.

“Sí, mi esposa me mandó esto, ME MUERO”, escribió en sus redes el actor. Luego de confirmar que su pareja se estaba “matando de risa” con la teoría, Dean Morgan sentenció: “No voy a negar ni a confirmar lo de… ¡¡¡¿¿¿veinte veces por semana???!!! Ese es mucho trabajo pesado para cualquiera, y más aún para un vejestorio como yo que está casado con un mujerón joven, o que se encuentra filmando en set o siendo un papá y granjero”.

Hilarie Burton Morgan y Jeffrey Dean Morgan MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y con mucho humor, el artista concluyó: ““¡¿Veinte veces?! ¡Bien por mí! Bravo, mi amigo. La verdad es que valoro una buena humorada incluso si me toma de punto. ¡Seguí adelante con estas investigaciones serias!”.

Cuando se refiere a ser un granjero, el intérprete da cuenta de su vida actual. Hace pocos años, Dean Morgan y su familia resolvieron darle la espalda a la cotidianeidad en la gran ciudad, y al respecto su esposa, Hilarie Burton Morgan, comentó: “Diría que mudarnos fue una gran apuesta, porque me alejé de mi red de contención, ahí ya no tenía ni a mi familia ni a mis amigos. Éramos mi hijo y yo en una cabaña. Jeffrey iba y venía del trabajo, mientras yo descubría cómo íbamos a crear una vida en este nuevo lugar. Pero después tuvimos una maravillosa red porque hicimos del conectar con la gente del pueblo nuestra prioridad, y estamos muy conectados y podemos cuidarnos los unos a los otros de un montón de formas diferentes”.

La importancia de la familia

Hilarie Burton trabajó junto a su esposo, Jeffrey Dean Morgan, en The Walking Dead https://twitter.com/BrandonDavisBD

En las redes sociales, Jeffrey Dean Morgan suele compartir imágenes de su familia. Pero durante su estadía en The Walking Dead, el artista que compone a Negan, subió una imagen en la que se podía apreciar a su hijo maquillado como un zombie. Atento a no revelar ningún tipo de sorpresa, Morgan escribió: “Este es mi hijo. Les doy apenas un vistazo. Como papá, tengo que decir que me cuesta mucho recordar algún otro momento en el que me haya sentido más orgulloso de este chico. No puedo esperar a que todos ustedes lo vean en acción”.

Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Cailey Fleming y Norman Reedus AFP

En una entrevista, el actor comentó que Gus Morgan interpretó a un niño zombie que se destacó en el contexto de un episodio. Más adelante, Jeffrey hizo una broma asegurando que interpretar zombies era un negocio “de familia”, en referencia a que su mujer ya participó de esa ficción.

Un personaje que se convirtió en favorito de los fans de The Walking Dead, fue sin dudas, el villano Negan. El actor reveló que su rol atravesó “un camino de redención” cuando salió de la prisión en la que estuvo. La popularidad de ese personaje y su protagónico en Dead City, da cuenta del sostenido interés del público por Negan y su contradictorio viaje personal.