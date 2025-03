Jenna Ortega confirmó que ya hay ideas para una tercera temporada de Merlina, y adelantó detalles de los nuevos episodios

Cuando Netflix estrenó Merlina en el 2022, el éxito fue inmediato. La serie que hacía foco en la hija mayor de Los locos Addams, se presentó como una ingeniosa lectura de ese universo, que aquí combinaba terror, thriller y mucho de suspenso en clave adolescente. Al frente de esa ficción, Jenna Ortega se coronó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y mientras las expectativas por la segunda temporada de Merlina aumentan entre los fans, la propia Ortega confirmó que el equipo de producción está discutiendo posibles rumbos para un tercer año de ese popular título.

En algún momento de este 2025, Netflix lanzará los nuevos episodios de Merlina, a medida que su protagonista se entusiasma con qué podría suceder de cara a una tercera temporada. En una nota con el portal Collider, Jenna reveló: “Todavía no nos dieron el confirmado, pero ya sé que los guionistas están trabajando… porque lo que pasa con una serie como esta, es que siempre querés estar un paso por delante”.

Con respecto a los capítulos de la segunda temporada, la actriz expresó: “Aún estamos en el proceso de montaje. Eso es lo divertido con respecto a este trabajo, es que a pesar de haber terminado de filmar, en realidad no terminaste nada. Así que probablemente estaré trabajando en esto hasta el final. Visualmente sí puedo decir que nos divertimos como nunca lo habíamos hecho”.

Sobre algunas pistas que pueden llegar a anticipar qué sucederá en la trama, la protagonista de Merlina deslizó: “Es muy raro hablar sobre una imagen, pero hay una escena con Pericles poniendo sus ojos en blanco, que me hace acordar mucho a Nacido para matar. Es algo demente, y totalmente bizarro”. Por otra parte, ella también aseguró sobre la próxima temporada: “Siento que tuvimos una mayor confianza en nosotros mismos, y debido a eso nos creímos capaces de hacer secuencias más grandes y más elaboradas, lo cual fue estupendo”.

Muy atenta a no spoilear ninguna sorpresa, Jenna Ortega solo reveló que un episodio de la segunda temporada, es un homenaje a los slasher, un subgénero del terror que gira sobre algún asesino que se dedica a matar a cuanto adolescente se cruce en su camino (Halloween, Pesadilla o Scream son buenos ejemplos de eso).

Un adiós a X

A mediados del año pasado, Jenna Ortega contó el motivo por el que cerró su cuenta de Twitter cuando era adolescente y detalló: “Odio la Inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que se trata de una herramienta que puede ser utilizada para cosas increíbles. Creo que el otro día vi algo sobre la posibilidad de detectar un cáncer de mama cuatro años antes de su crecimiento. Eso es brillante. Mantengámonos ahí. ¿Y si me gustó tener catorce años y hacerme una cuenta en Twitter para que me manden contenido adulterado y pornográfico de mí siendo una niña? No, eso es terrorífico. Es despreciable, está mal”.

De esa forma, la actriz explicó que recibió a través en redes sociales un mensaje directo proveniente de un seguidor, y expresó: “Era una foto de genitales masculinos, y ese fue el comienzo de todo lo que vino después. Yo tenía esa cuenta en Twitter, pero terminé borrándola hace dos o tres años, porque con el flujo de todo lo que significó la serie, aparecieron todas estas imágenes y fotos absurdas, y yo estaba en un estado de tanta confusión que simplemente la borré”.

Más adelante, Ortega concluyó: “Era muy desagradable, y me hizo sentir muy mal, muy incómoda. Y por eso borré la cuenta. Un día me desperté y pensé que no necesitaba más eso”. De ese modo, Ortega se despidió de la red que hoy se conoce como X, frente al abusivo uso de una porción de sus seguidores.

