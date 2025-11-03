Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston
La estrella de Hollywood oficializó su vínculo con el hipnoterapeuta; se trata de un “experto en bienestar” que atiende a grandes celebridades
- 4 minutos de lectura'
La actriz Jennifer Aniston confirmó su vínculo sentimental con Jim Curtis. La protagonista de Friends publicó una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños del hipnoterapeuta. La imagen oficializa una relación que se hizo pública en julio. El posteo pone fin a meses de especulaciones sobre la vida privada de una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.
Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston
Jim Curtis, de 50 años, se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.
Su sitio profesional detalla los objetivos de sus métodos. “Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, explica el portal.
En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.
Conocido popularmente como “gurú del amor” y “coach del bienestar”, Curtis posee una notable presencia digital. Su cuenta de Instagram supera los 500 mil seguidores, plataforma que utiliza para compartir consejos, frases inspiradoras y difundir el “poder de la hipnosis”. Ofrece cursos, capacitaciones y grupos de trabajo.
Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.
La confirmación en redes sociales
La oficialización del noviazgo llegó este lunes con una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió Aniston junto a un corazón rojo. La imagen que acompaña el texto, en blanco y negro, muestra a la actriz con un gesto de felicidad mientras abraza por la espalda a su pareja. Él sonríe y sostiene con fuerza las manos de ella.
La reacción de sus seguidores fue inmediata. En menos de doce horas, el posteo acumuló un millón de likes y miles de comentarios de apoyo. “¡Estás radiante! ¡Sigue así! ¡Siempre te apoyaremos!”, comentó una usuaria.
Este gesto en redes sociales consolida una relación que tuvo su primera aparición pública hace dos meses. Durante el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, Aniston llegó de la mano de Curtis. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, él la observó con admiración desde un costado. La relación se hizo pública en julio, después de que un paparazzi los fotografiara juntos.
Una fuente cercana a la pareja declaró a la revista People en aquel momento que estaban “saliendo de manera informal y divirtiéndose”. Según esa misma versión, un amigo en común los presentó y el vínculo comenzó como una amistad. “Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, agregó la fuente, quien sentenció: “Es muy diferente a cualquiera con quien haya salido antes”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Sin víctimas fatales. El momento del impactante choque a toda velocidad entre un tren y un camión que transportaba peras
Violencia en Brasil. Río de Janeiro: un experto en narcotráfico advirtió que “la capacidad de fuego” de los grupos criminales “es inimaginable”
"Vivimos muy apurados". Salud mental: cuál es el mayor enemigo y a qué edad hay que prestar especial atención
- 1
El especial look floreado de Juana Viale para el Almorzando de este domingo 2 de noviembre
- 2
La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana
- 3
El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”
- 4
Qué dijo Marcelo Tinelli tras el profundo descargo de su hija Juanita