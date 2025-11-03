La actriz Jennifer Aniston confirmó su vínculo sentimental con Jim Curtis. La protagonista de Friends publicó una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños del hipnoterapeuta. La imagen oficializa una relación que se hizo pública en julio. El posteo pone fin a meses de especulaciones sobre la vida privada de una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis, de 50 años, se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

Curtis tiene una reconocida cuenta de Instagram donde postea consejos de vida

Su sitio profesional detalla los objetivos de sus métodos. “Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, explica el portal.

En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Conocido popularmente como “gurú del amor” y “coach del bienestar”, Curtis posee una notable presencia digital. Su cuenta de Instagram supera los 500 mil seguidores, plataforma que utiliza para compartir consejos, frases inspiradoras y difundir el “poder de la hipnosis”. Ofrece cursos, capacitaciones y grupos de trabajo.

"Feliz cumpleaños, mi amor preciado", escribió la actriz en su posteo (Instagram, @jenniferaniston)

Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.

La confirmación en redes sociales

La oficialización del noviazgo llegó este lunes con una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió Aniston junto a un corazón rojo. La imagen que acompaña el texto, en blanco y negro, muestra a la actriz con un gesto de felicidad mientras abraza por la espalda a su pareja. Él sonríe y sostiene con fuerza las manos de ella.

El posteo con el que Aniston anunció públicamente la relación

La reacción de sus seguidores fue inmediata. En menos de doce horas, el posteo acumuló un millón de likes y miles de comentarios de apoyo. “¡Estás radiante! ¡Sigue así! ¡Siempre te apoyaremos!”, comentó una usuaria.

Este gesto en redes sociales consolida una relación que tuvo su primera aparición pública hace dos meses. Durante el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show, Aniston llegó de la mano de Curtis. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, él la observó con admiración desde un costado. La relación se hizo pública en julio, después de que un paparazzi los fotografiara juntos.

Aniston ya seguía este tipo de consejos que el influencer compartía en redes

Una fuente cercana a la pareja declaró a la revista People en aquel momento que estaban “saliendo de manera informal y divirtiéndose”. Según esa misma versión, un amigo en común los presentó y el vínculo comenzó como una amistad. “Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, agregó la fuente, quien sentenció: “Es muy diferente a cualquiera con quien haya salido antes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.