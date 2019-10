Jennifer Aniston reveló que el elenco de Friends está "trabajando en algo"

Jennifer Aniston fue invitada al programa de Ellen DeGeneres y aseguró que junto a su excompañeros de Friends se encuentran trabajando en un misterioso proyecto

28 de octubre de 2019 • 18:12

25 años después de que se estrenara la primera temporada de Friends, sus protagonistas siguen estando en el ojo público y generando el mismo fanatismo de siempre. Las especulaciones sobre si habrá o no una nueva temporada de la serie son constantes, y los actores deben responder a la pregunta sobre un posible reencuentro en cada entrevista. En esta oportunidad, fue Jennifer Aniston quien habló al respecto.

Durante su visita al programa de Ellen DeGeneres, la actriz aseguró que la temporada número once de Friends es algo que no sucederá, sin embargo le dio una esperanza a todos los fanáticos de la tira. "Nos encantaría que hubiese algo, pero no sabemos qué exactamente", expresó la actriz, encendiendo las luces de alarma.

"Simplemente estamos probando, trabajando en algo", dijo luego, sorprendiendo a todos los presentes. "Una gran, gran, gran película", bromeó cuando Ellen le consultó de qué se trataba, aclarando segundos después de que no saben aún cuál será el proyecto que los llevará a trabajar juntos una vez más. "No lo se aún y no quiero decirle mentiras a la gente", indicó.

La foto con la Aniston "inauguró" su cuenta ya suma más de 14 millones de "me gusta" Crédito: Instagram

Hace unos días, Aniston inauguró su cuenta de Instagram con una foto junto a Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross), sus compañeros de elenco, con quiénes se juntó a cenar en Los Angeles. "Lo hicimos porque nos extrañábamos, y coincidió que todos estábamos en el mismo lugar del mundo", explicó sobre el reencuentro.

"Nos hemos juntado todos antes, no recuerdo bien cuando había sido la última vez, si hace meses o años", agregó sacándole presión a la reunión. Lo cierto es que la foto fue todo un éxito y ya tiene más de 14 millones de "me gusta", lo que demuestra el cariño que la gente aún tiene por la serie.

Friends se estrenó por NBC en el otoño boreal de 1994, duró toda una década con un promedio de entre 25 y 30 millones de espectadores por semana, y a veces más. A pesar de que ya pasaron 15 años desde que se emitió el último episodio, la tira sigue siendo una de las más vistas de la televisión mundial.