Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo: ¿nene o nena?

Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo, cuyo sexo aún se desconoce. La actriz dio la bienvenida a su bebé junto a su esposo, Cooke Maroney, aunque tampoco trascendió el nombre de la criatura ni la fecha exacta de su nacimiento.

Según informó el medio TMZ, la actriz de 31 años dio a luz al primer hijo de la pareja en un centro médico de Los Ángeles, aunque ninguno de los dos confirmó la noticia.

Los rumores sobre el embarazo de la actriz comenzaron a circular en junio, cuando los fanáticos notaron que lucía lo que parecía ser una pancita de gestación. En septiembre, la pareja confirmó que estaba esperando un hijo, pero no dio detalles acerca del sexo del bebé o de la fecha prevista para el parto.

Cooke Maroney y Jennifer Lawrence Grosby Group - LA NACION

Durante una entrevista de 2021 con Vanity Fair , la estrella de No mires arriba explicó por qué ha sido tan reservada en relación a su vida familiar y su embarazo. “Si estuviera en una cena y alguien dijera: ‘Oh, Dios mío, estás esperando un bebé’, no diría: ‘Dios, no puedo hablar de eso. ¡Aléjate de mí, psicópata!’, pero cada instinto en mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de su vida tanto como pueda. No quiero que nadie intervenga en su existencia. Y siento que eso comienza con no incluir a los hijos en esta parte de mi trabajo”, reflexionaba entonces.

La ganadora del premio Oscar a mejor actriz por su papel en El lado luminoso de la vida conoció a su actual marido en junio de 2018 y desde entonces se hicieron inseparables. En febrero de 2019 ya se habían comprometido. La boda tuvo lugar meses después, en Rhode Island, donde 150 invitados disfrutaron de la celebración. Entre las estrellas que presenciaron el enlace se encontraban: Adele, Amy Schumer, Kris Jenner y Emma Stone.

ennifer Lawrence y Cooke Maroney, paseando por el Soho neoyorkino meses atrás Splash News/The Grosby Group

La actriz había contado previamente a algunos medios estadounidenses que el empresario era “la mejor persona” que había conocido en su vida. Algo con lo que coincidía su madre: “Él realmente lo es”, decía. Cuando le preguntaron a la actriz de Los juegos del hambre por qué Maroney era el elegido, contestó: “No lo sé, empecé con lo básico: ‘¿Cómo me siento?, ¿es bueno?, ¿es agradable? Es simplemente, el indicado’”.

En el verano europeo de 2018 se les vio juntos en Roma y en París, así como en varios estrenos de cine. Esas fueron las primeras apariciones públicas de la pareja. Aunque Lawrence es una de las mujeres más conocidas de los Estados Unidos, el perfil de su pareja es mucho más discreto. Maroney es un reconocido galerista que dirige una sala de arte en el Upper East Side de Nueva York.