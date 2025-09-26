Jennifer Lawrence se refirió al conflicto en Gaza: “Lo que está sucediendo no es menos que un genocidio, y es inaceptable”

Antes de ser galardonada con el premio honorífico Donostia en el Festival de San Sebastián, y de la presentación de su película Die, My Love, Jennifer Lawrence manifestó su apoyo a Palestina y aseguró que lo que está sucediendo en Gaza “no es menos que un genocidio”.

Jennifer Lawrence antes de recibir el premio Donostia a la trayectoria en el Festival de San Sebastián, en reconocimiento a su prestigiosa carrera cinematográfica ANDER GILLENEA - AFP

“Estoy aterrorizada y es mortificante. Lo que está sucediendo no es nada menos que un genocidio y es inaceptable. Estoy aterrorizada por mis hijos, por todos nuestros hijos”, sentenció la actriz de 35 años, ante las reiteradas preguntas sobre la guerra en Gaza que los moderadores de la conferencia de prensa intentaron eludir sin éxito.

La ganadora del Oscar analizó además la política estadounidense y dijo sentirse “muy triste” porque la “falta de respeto y el discurso” ponderante en la actualidad se van a convertir en el status quo para los menores de edad que crecen hoy en día en su país.

Jennifer Lawrence sobre la guerra de Gaza

“Quiero decir, los jóvenes que votan ahora mismo a los 18 años, van a tener totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía. Y todos deben recordar que, cuando ignoran lo que sucede en un lado del mundo, no tardará en llegar a tu parte”, sostuvo Lawrence.

A pesar de dejar en claro su postura, la actriz remarcó que, más allá de las opiniones de los artistas, el foco debería estar puesto en los líderes mundiales responsables de poner fin a estos conflictos.

Lawrence, durante la sesión de fotos previa a la conferencia de prensa que brindó este viernes en San Sebastián ANDER GILLENEA - AFP

“Ojalá pudiera decir algo, hacer algo para solucionar esta situación extremadamente compleja y vergonzosa. Me rompe el corazón. Pero la realidad es que nuestro miedo al hablar demasiado o responder a tantas preguntas es que mis palabras solo se utilicen para añadir más fuego y retórica a algo que está en manos de nuestros funcionarios electos”, señaló al respecto.

Y concluyó: “Quiero que la gente se centre en quién es responsable, en las cosas que pueden hacer y cuándo tienen que presentarse a votar. Y no dejar que quienes están intentando expresar su libertad artística y la libertad de expresión tengan que cargar con las consecuencias de los individuos que son realmente responsables”.

La actriz firmó autógrafos y saludó a sus fans en la alfombra roja de San Sebastián ANDER GILLENEA - AFP

Anteriormente, al inicio de la rueda de prensa, Jennifer Lawrence sostuvo que “la libertad de expresión y de palabra en los Estados Unidos está bajo ataque”, lo que convierte a los festivales de cine en un espacio esencial para intercambiar ideas y conocer otras realidades. “Podemos ver las historias de los demás, conectarnos y aprender los unos de los otros y, lo que es más importante, darnos cuenta de que todos estamos conectados, todos importamos y merecemos empatía y libertad”, afirmó.

“Fue desgarrador”

Die, My Love, la película de la directora escocesa Lynne Ramsay que estrenó hace cuatro meses en el Festival de Cannes, está protagonizada por Lawrence y Robert Pattinson y se basa en la novela de la escritora argentina Ariana Harwicz Matate, amor.

El film es la crónica del derrumbe progresivo de una pareja que acaba de tener un hijo y se muda a un nuevo hogar en un remoto enclave rural. Allí, la mujer (encarnada por Lawrence) empieza a enfrentar los síntomas y los efectos de la depresión postparto. “La película ofrece un adelanto llamativo y extraño, y en muchos sentidos también desconcertante, de lo que puede ocurrir en el corazón y la mente de las mujeres durante los primeros meses (o incluso años) de la maternidad”, escribió el crítico Owen Gleiberman en Variety.

“Como madre, fue muy difícil distinguir entre lo que yo haría y lo que ella haría. Y fue desgarrador”, había dicho la actriz durante una conferencia de prensa en Cannes en relación al rodaje de la película.

Lawrence y Pattinson en Die, My Love

“Acababa de tener a mi primogénito y no hay nada como el posparto. Es extremadamente aislante, lo cual es muy interesante. Cuando Lynne (el personaje del film) se muda con su pareja a Montana, no tiene una comunidad. No tiene a su gente, pero la verdad es que la ansiedad y la depresión extremas aíslan, sin importar dónde estés. Te sientes como un extraño”, agregó.

Lawrence también contó que transitó la filmación cuando estaba embarazada de cinco meses de su segundo hijo (fruto de su relación con Cooke Maroney) y confesó cómo impactó en su vida el hecho de convertirse en madre. “Tener hijos te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble”, confió. “No solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado… es decir, no sabía que podía sentir tanto. Mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones, así que han cambiado mi vida, obviamente, para bien. Y me han transformado creativamente”.