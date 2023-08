escuchar

No es ninguna novedad que las celebrities decidan cambiar su look con frecuencia. Ya sea por gusto personal, por seguir la tendencia de moda del momento o por algún personaje o campaña publicitaria que golpee su puerta, las famosas son fanáticas de renovar su imagen cada tanto. Tal es el caso de Jennifer Love Hewitt, quien a lo largo de su carrera (que empezó desde muy pequeña) ha sorprendido con grandes transformaciones. Sin embargo, en las últimas horas la actriz de Sé lo que hicieron el verano pasado irrumpió en sus redes con un abismal cambio en su cabello que la volvió irreconocible .

Con intención de recibir la nueva estación del año renovada (en Estados Unidos están saliendo del verano para entrar en el otoño), la intérprete decidió acudir a su estilista personal para transformar su melena. Sin embargo, Love Hewitt no sólo cambio su color sino también se animó al corte que será tendencia en todo el mundo por estos meses: el bob. Y aunque muchos recordaron sus comienzos en el medio a través de este look, otros no dudaron en criticar su osadía.

En dos fotografías que reflejan el “antes y después”, Jennifer Love Hewitt mostró como sus largos y ondulados mechones rubios se convirtieron en una melena bob color canela en cuestión de horas. “¡Antes y después! Lista para el otoño”, escribió en su cuenta de Instagram, feliz con el resultado. A su vez, su peluquera y colorista Nikki mostró el proceso en sus redes sociales mientras la protagonista de Entre Fantasmas le tiraba un beso a la cámara. “Era hora de darle vida a las cosas”, escribió la profesional.

Por supuesto que la reacción de sus seguidores no se hizo esperar a través de un sinfín de comentarios, entre los que se destacaron algunos famosos. “¡¡Hermosa!! @jenniferlovehewitt Este corte y color se ven impresionantes”, expresó la actriz Jodie Sweetin mientras Amanda Kloots opinó: “¡Me encanta! Qué impresionante”.

Tampoco faltaron las opiniones en contra: algunos seguidores insinuaron que, además del corte de pelo, la protagonista de la serie Party of Five se había sometido a una cirugía plástica.”¿Por qué se tocó la cara? Se ve tan diferente de la chica de la que nos enamoramos”, dijo un usuario mientras que otro coincidía: “Ni siquiera sabía que era ella. Es una pena que Hollywood obligue a la gente a hacer esto”. “¿Qué pasó con tu cara?”, fue el interrogante que se repitió en el feed mientras la mayoría advertía que la nariz, las cejas y los labios también se veían diferentes. “Deberías hacer lo que te haga feliz, pero debes saber que a algunos de nosotros nos gustas más al natural”, lanzó otro seguidor.

Las repercusiones siguieron en Twitter, donde esta radical transformación no fue bien recibida. “No hay manera de que puedas convencerme de que esta es Jennifer Love Hewitt”, lanzó un fan mientras que otro tuiteó: “Está bien. El nuevo peinado de esta dama se ve bien, pero ¿está Jennifer Love Hewitt detrás de ella o...?”. “De ninguna manera esta es Jennifer Love Hewitt. Los niños de los 90 están en ruinas”, publicó otro usuario.

A principios de este año, Hewitt compartió una selfie sin maquillaje con motivo de su cumpleaños número 44 y confesó que estaba “profundamente agradecida, bendecida y feliz” aunque a veces un tanto “insegura” por el paso del tiempo. De hecho, a fines de 2021 y luego de tener a su tercer hijo, la actriz decidió alejarse por un tiempo de las redes sociales para recuperar su cuerpo y ocuparse de su familia.

“ Necesito reiniciar. Necesito tomarme un tiempo de las redes y convertirlo en tiempo activo. Ejercicios, respiración, manifestación, tiempo con mis hijos y mi marido. Todo ello ”, explicó Hewitt a través de una storie mientras hacía hincapié en el efecto negativo y la presión que muchas veces pueden tener estas plataformas: “Y las redes sociales me hacen sentir mal a veces. Como si no fuera suficiente. Haciendo lo suficiente. Recuperando mi figura lo suficientemente rápido. Dando lo suficiente. Todo eso. Sólo comparto esto para esa persona, o quizás más, que hoy necesita tiempo”, escribió abriendo su corazón mientras aseguraba que ese tiempo y descanso “hará que todo sea mejor”.

