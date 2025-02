Jésica Cirio: la decisión de la modelo, tras conocer las acusaciones que pesan sobre su marido, Elías Piccirillo

A ocho meses de su boda, Jésica Cirio está distanciada de Elías Piccirillo, recientemente acusado de deudas y estafas. Según dijeron allegados a la modelo y conductora a LA NACIÓN, ella por ahora decidió hacer un impasse en la relación hasta que todo se aclare, pero remarcaron que no se trata de una separación definitiva.

“ Jésica no lo acusa de nada, aunque tomó distancia hasta que él arregle sus problemas ”, aseguró una fuente cercana a la modelo, que también indicó que ella está dispuesta a retomar el diálogo con Piccirillo cuando el panorama legal del empresario, accionista y director del Banco Sucrédito sea más claro.

Cuando surgieron los primeros rumores de allanamiento de la casa que compartían, ella se encontraba en Punta del Este, Uruguay, junto a la pequeña Chloé, invitada por amigos. Cuando regresó a Buenos Aires, preocupada por las noticias que tenían a su esposo como protagonista, Piccirillo se fue del hogar familiar, pero por decisión de ambas partes. “Ella no lo echó, fue algo que acordaron ambos”, señalaron.

Esta es la primera crisis de la pareja desde que se casaron, en mayo, enamorados y felices, soñando con un futuro que en nada se parece a lo que viven hoy.

El flechazo

Cirio y Piccirillo se conocieron en el 2023, luego de la escandalosa separación de ella con Martín Insaurralde, en noviembre del 2022. El divorcio entre la modelo y el exfuncionario bonaerense llegó rápido, en medio de una investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado nacional. Para entonces, Cirio ya había conocido a Piccirillo en una reunión de amigos en común. El romance no se hizo esperar y empezaron a salir ese verano en secreto, hasta que ella se animó a hacerlo público unos meses después.

La flamante pareja hizo un viaje soñado por el Mar Mediterráneo, y luego de estar segura de ese amor y del vínculo de él con su hija Chloé, pudo gritarlo a los cuatro vientos. La presentación oficial fue en noviembre del 2023, durante el casamiento de Fernando Colombo, histórico productor de Marley. Pronto probaron convivencia y el amor creció a pasos agigantados.

Por entonces, ella se despidió de La peña de morfi y lo comunicó a través de sus redes sociales: “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento. Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La peña de morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”. Luego explicó en Agarrate Catalina, en La Once Diez, que quería pasar más tiempo con su hija: “ Vengo de un año turbulento, muy duro. Por eso quiero disfrutar de mi vida, a mi hija, y no llenarme de trabajo para tapar un montón de cosas ”.

Cirio y Piccirillo continuaron afianzando su relación y viajaron a Tulum, México, donde él le propuso casamiento. La boda se concretó el 26 de mayo pasado, y enseguida empezaron a hablar de la posibilidad de ser padres. Cirio congeló óvulos en el 2023, con la idea de volver a ser mamá en algún momento.

Ahora todos los sueños de Jésica Cirio parecen desmoronarse, y frente a las acusaciones que pesan sobre su marido, siente que vuelve a meterse en una pesadilla que ya había vivido. Sin embargo, esta vez no hay decisiones definitivas, por lo que prefirió apartarse y esperar a que todo se aclare para definir cómo seguirá su relación.

