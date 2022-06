Jey Mammon, como catequista de la China Suárez: “Le enseñé mal”

Además de ser “Estelita”, tocar el piano, cantar y desempeñarse como conductor de televisión, Jey Mammon tiene un pasado ligado a la religión: en sus años de juventud el famoso personaje fue monaguillo. Y si bien su historia dentro de la Iglesia podría haber pasado desapercibida, el haber compartido algunos momentos aquel entonces con personajes que hoy son famosos disparó el valor de sus anécdotas. Así, recordó cuando el Papa le firmaba las canciones y la China Suárez asistía a su misa.

“A mi se me daba por componer canciones en mi época de catequista” arrancó Jey su relato sobre los papeles que Bergoglio le firmó, pero por un breve instante decidió desviarse en la historia para contar otra perlita.

“Fui catequista de gente muy grosa yo. Fui catequista de la China Suárez”, recordó. “La China no aprendió, o yo le enseñé mal”, disparó en clara referencia al Wandagate y al resto de los escándalos en los que se vio envuelta la actriz. “Fui un pésimo catequista”, sentenció después desligando de responsabilidad a la protagonista de Casi Ángeles.

Superado el dato de color, Jey siguió: “En esa época Bergoglio era el cardenal. Yo tocaba en la misa y él salía en la televisión”, recordó. “En esa época yo escribía canciones de misa y él las tenía que firmar y autorizar”, detalló el conductor sobre los pormenores eclesiásticos. Así, recordó que él componía las canciones y para que pudieran ser parte de la ceremonia debían tener el visto bueno -y la firma- de la autoridad.

¿Qué sucedió con esos documentos con el nombre del Papa escrito de puño y letra del mismo Francisco? “Cuando me mudé, los vi y dije ´¿esto?` Na”, y los tiró. Ante la sorpresa del resto de los invitados, Jey aclaró que en ese momento todavía no había alcanzado el rol máximo de la Iglesia católica y que esos papeles le hacían “bulto” en su nueva casa.

Por último, Jey repasó el día en el que se enteró que Bergoglio se había convertido en Papa. “Después de los años, verlo salir del balconcito, ´habemus papa´… yo lo llamé a mi hermano y le dije ´¿viste quién es el Papa?´ O sea, ¡es Jorge! Porque para mi es Jorge. Nosotros nos conocemos sin el nombre artístico, Jorge y Juan Martín, no es Francisco ni Jey”, explicó.

Una foto retro

La relación entre el conductor y la China salió a la luz hace un mes, cuando una perlita publicada en Twitter los unió. Todo comenzó cuando la actriz empezó a hurgar en el baúl de los recuerdos y encontró fotos de su niñez que la unen con el flamante conductor de La Peña de Morfi (Telefe).

Sin hacerla pública, la China le envió por privado una postal retro a Jey Mammon de cuando él era su profesor de catequesis. El conductor no dudó en compartirla en su cuenta de Twitter, donde tiene un 1.5 millones de seguidores, y el posteo no tardó en volverse viral. “Me acaba de pasar una foto la China Suárez. Impublicable”, escribió el humorista, anticipando la siguiente publicación en la que dio a conocer la imagen.

La foto que reveló en su cuenta de Twitter Jey Mammon junto a la China Suárez Foto: Twitter @jeymammon

“Gracias China Suárez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, comentó en tono de broma el conductor, en relación a uno de los representantes más importantes del teatro musical argentino.

Arriba a la izquierda, se lo ve al intérprete de “Estelita” vestido de traje negro y camisa blanca. Por su parte, sentada en el suelo a la derecha se la ve a la China, con una sonrisa y un peinado con flequillo y trenzas. Esta foto confirma la relación desde hace muchos años del humorista y la actriz, de cuando él daba clases de catequesis en el colegio privado Corazón de María, al que asistía la ex-Casi Ángeles.

Sobre su pasado, Jey aclaró en el programa PH, Podemos Hablar, que se emite por Telefe, cuál era su rol en el plano religioso y por qué decidió tomar otro rumbo: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía. Fue un proceso, no es que de un día para otro dije: ‘Esto no es para mí’. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”.