La China Suárez compartió fotos de su abuela japonesa y sus seguidores no tardaron en reaccionar

María Eugenia Suárez, más conocida como “la China”, revolvió el arcón de los recuerdos y se encontró con una serie de postales que sacaron su lado más nostálgico. Para poder compartir el momento con sus millones de seguidores, decidió seleccionar un par de fotos y subirlas a sus redes sociales. Entre ellas, se destacaron un par en blanco y negro en donde se puede ver a su abuela, de quien heredó la sangre japonesa y gracias a quien recibió su particular apodo.

La ex Casi Ángeles dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo cuando era apenas una niña, pero rápidamente logró hacerse un lugar entre las celebridades más queridas por la audiencia argentina. A medida que su carrera creció, la gente comenzó a decirle “China” cariñosamente debido a sus ojos rasgados y ese nombre pasó a ser el que la identifica hasta el día de hoy. No obstante, ella es descendiente de japoneses y es por eso que su cuenta de Instagram se la conoce como @sangrejaponesa.

Esto lo heredó de parte materna, ya que su abuela Marta Mitzumori nació dentro de una familia que emigró desde Japón hacia la Argentina varias décadas atrás. A pesar de que sus fans escucharon un centenar de veces el origen del singular apodo de la actriz, pocas veces mostró imágenes de su familiar.

En esta ocasión, seleccionó un par en donde puede verse a sus abuelos en medio de un entretenido paseo por la playa.

Las postales retro que compartió la China Suárez instagram @sangrejaponesa

“Mitsumori- Riveiro”, escribió a modo de descripción en la publicación y, para finalizar, le sumó un emoji de un corazón rojo. Sus casi seis millones de seguidores no tardaron en reaccionar a las postales retro y la llenaron de ‘Me gusta’. También destacaron lo parecida que es a su abuela. “Trancu la genética”, le escribió un usuario.

Asimismo, otro plagaron la sección de comentarios para reclamar la enigmática historia de amor de sus abuelos, a lo que la protagonista de El hilo rojo se limitó a responderles con una palabra: “Pronto”.

Tiempo atrás, según le contó a Mirtha Legrand durante una entrevista, Suárez tuvo algunos problemas por su apodo: “Tuve un tema con el embajador japonés. Mi hermano Agustín está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a él que el motivo era que me decían China, pero tenía sangre japonesa”, explicó.

La China Suárez anunció que pronto dará detalles sobre su nuevo proyecto instagram @sangrejaponesa

Los proyectos laborales de la China Suárez

En este momento, Suárez está en medio de un nuevo proyecto del que, aún, no pudo dar detalles. Así lo manifestó en sus historias de Instagram. Para hacerlo eligió, una vez más, una foto vieja. Sin embargo, esta vez, era ella la protagonista. Con el pelo corto por encima de los hombros y un flequillo desparejo que podría ser el resultado de una madre que improvisó una peluquería en el baño de la casa, una Eugenia muy chiquita hacía morisquetas mientras evitaba mirar a la cámara. Encima de la captura de ese recuerdo, escribió: “Estoy trabajando mucho. Por mí y para ustedes. ya tendrán novedades”. Si su futuro laboral es en Argentina o en España, en donde actualmente vive su novio, se sabrá en un futuro cercano.