Jey Mammon fulminó al jurado del Cantando 2020: "No te evalúan cómo cantás"

Jey Mammon confesó que más de una vez se enojó por las devoluciones del jurado, antes de su renuncia al Cantando 2020 Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 10:40

Jey Mammon habló de su paso por el Cantando 2020 y confesó que más de una vez se enojó por las devoluciones del jurado. El comediante renunció al reality en diciembre último, y aunque cosechó muchos elogios por su participación, arremetió contra las "reglas del juego" del certamen: "No te evalúan cómo cantás".

Recordemos que el humorista se había ausentado por la enfermedad de su padre, quien falleció el jueves tras permanecer internado varios días en terapia intensiva. Dos semanas antes Jey decidió dar por terminada su participación en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, para emprender un nuevo desafío como conductor de Los Mammones (América).

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), opinó sobre las devoluciones que recibió de Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán. "Me pasó que cuando me tiraban que desafinaba, hubo un par de programas que engrané feo y después me di cuenta cómo era el juego del Cantando", comentó.

Jey Mammón renunció en vivo al Cantando 2020 en diciembre último Crédito: Prensa LaFlia

"Me di cuenta de que no te evalúan cómo cantás y fue tarde", lanzó sin filtro. "Es un juego, y cuando le encontré la vuelta ya era tarde. Me hubiera gustado seguir algo más", reconoció. También aseguró que comprende a los "artistas consagrados" que pasan por la pista del ciclo y se enojan cuando algún integrante del jurado les dice que "desafinan".

"Andá a explicárselo a La Bomba eso; porque si bien hay alguien que puede cantar mejor o peor, Gladys tiene una trayectoria, y debe ser jodido que le digan que desafina. Por más que uno diga que no le molesta, el ego lo tenemos todos", concluyó.