Jimena Barón y Daniel Osvaldo: ¿Se viene un hermanito para Morrison?

Jimena Barón está pasando la cuarentena con su ex, Daniel Osvaldo, y los rumores indican que podría venirse un hermanito para Morrison

La cuarentena se puso caliente para Jimena Barón y Daniel Osvaldo , quienes hace unos días que están conviviendo junto al hijo que tienen en común, Morrison . La actriz fue a buscar al pequeño a la casa de su padre cuando de repente, el niño le pidió que se quede allí y ella accedió . A través de sus historias de Instagram, los adultos dejan entrever la tensión que hay entre ellos , que parece ir en aumento.

Según contó Rodrigo Lussich esta tarde en Intrusos , Barón estaría dispuesta a ser mamá nuevamente con Osvaldo. "Si viene otro hijo, que venga", habría sido la frase que la cantante le expresó a gente de su entorno. "Ella y él están pasando un momento fogoso, se han reencontrado. Una pareja, una relación que los encuentra como nunca, en un devenir de cama caliente que puede terminar con una novedad", dijo el periodista en tono misterioso, antes de revelar los nombres de los protagonistas de la historia. "La cigüeña puede llegar", continuó con la intención de alimentar el misterio.

"Lo que le vamos a decir es una frase que ella le dijo a alguien de su círculo amistoso en medio de este reencuentro con su ex. Amor, pasión y el efecto que esto puede traer si no se toman ciertos recaudos, que ellos no estarían tomando. Por eso la frase de ella 'Si viene otro que venga'", agregó antes de dar los nombres.

Lussich, que había adelantado la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, y la de Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro, aseguró que esta información es verídica. "Es solo un rumor de algo que podría pasar si siguen a este ritmo y esas condiciones", aclaró, asegurando que todavía no hay noticias para confirmar.

Hace unos días, en un vivo de Instagram junto al influencer y periodista cordobés Lizardo Ponce , la cantante dejo entrever que "algo" hay entre ellos dos. "Excusas para no", preguntó el periodista mientras jugaban a un ping pong de preguntas y respuestas. No segura de haber entendido la pregunta, Barón le preguntó qué había querido decir y Ponce le aclaró: "Para no tener relaciones sexuales". Después de una risa cómplice, Jimena Barón recogió el guante y respondió: " A mí me quedan pocas, pero bueno... no sé ".