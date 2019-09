Jimena Barón felicitó a Vanina Escudero por bailar "La Cobra" en el "Bailando"

Jimena Barón felicitó a Vanina Escudero Fuente: Archivo

Jimena Barón anoche felicitó a través de las redes sociales a Vanina Escudero por hacer su coreografía al ritmo de " La Cobra" en su paso por "Bailando por un sueño". "Hermosa. Y más hermoso aún fue tu mensaje por WhatsApp y tus palabras. ¡Valoro mucho que hayas elegido mi canción! Gracias", escribió la actriz y cantante.

El mensaje se da luego de un ida y vuelta entre la producción de ShowMatch y Barón cuando unos decían querer invitarla este año a la polémica pista de Marcelo Tinelli y ella declinaba la propuesta por un intercambio que había tenido en el pasado con el conductor.

"(...) No debés haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco, quedó todo ahí. No lo resolvimos ni charlamos más. No sería cómodo trabajar así. Gracias igual por pensar en mí, sabés que agradezco siempre el laburo", había escrito en el mensaje de WhatsApp a la producción del programa.

Allí Barón hace referencia al cruce que se dio entre ella y el conductor hace unos meses luego de que este le brindara a ella un espacio para expresarse contra la violencia de género en el "Bailando", pero después invitara al programa a Daniel Osvaldo, expareja de Jimena. Ella consideró que eso fue una contradicción por parte del conductor ya que ella siempre habló sobre el gran destrato que sufrió por parte del exjugador de fútbol cuando eran pareja, e incluso al separarse había afirmado que recibió agresiones verbales por parte de Osvaldo.