"¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo, ella hace alarde", dijo el animador cordobés Andrés Manzur para presentar a la cantante en el Festival de la Primavera de Villa Carlos Paz, el sábado pasado. La polémica frase originó un gran rechazo público por lo machista de su tono y ayer la artista resolvió hablar del tema y mostrar su descontento.

Desde su cuenta de Instagram, Jimena Barón transmitió en vivo y dijo que había decidido contestar porque se siente responsable por la gran cantidad de seguidores que tiene y porque quizás puede ayudar a las chicas que "no tienen voz". "No está bien que me presenten como si yo fuera un culo y que la arenga al público sea si tienen ganas de vérmelo (...) o no, y que tiren el comentario de que yo no voy a tener ningún problema en mostrarlo", señaló.

Además cuestionó que siga siendo al día de hoy un tema a debatir la decisión de una mujer de mostrar cuerpo: "Es antiguo hablar de esto (...) A mí no me hace mejor mamá o peor mamá (...). Es una libertad física, es un baile, es un vestuario, es una personalidad y es algo mío en todo caso a respetar, porque es mi cuerpo (...)".

Recordemos que luego de esa polémica presentación, el colectivo #NiUnaMenos de Villa Carlos Paz denunció en un comunicado la "violencia simbólica" del evento: "Así es como un hombre se refiere públicamente al trabajo de una mujer artista, así es como coloca a una mujer por debajo de todos sus colegas varones. Jimena Barón habla de su propia corporalidad de forma libre, como cada una de nosotras tenemos derecho a hacerlo. Ni eso, ni nada, habilita este tipo de discursos machistas por parte de terceros".

Las disculpas del locutor hacia Jimena Barón

Tras las repercusiones negativas de sus dichos, Manzur pidió disculpas desde las redes sociales. "También pido disculpas", posteó desde las historias de su cuenta de Instagram. Esa frase la sumó al pedido de perdón de la emisora donde él trabaja, FM Córdoba.

El descargo de Jimena Barón

Nicole Neumann justificó al locutor cordobés

"En algún punto siento que el conductor está tomando lo que ella vende", dijo Nicole Neumann ayer en el ciclo Nosotros a la mañana. Y explicó: "En una historia de Instagram, Jimena dijo que si quieren ver su culo, que vayan a ver su Instagram. Ella habilita eso. No se ofende. Si fuera [Karina] La Princesita se súper ofendería".

Ante el asombro del resto de los panelistas, que minutos antes había criticado a Manzur, Neumann aseguró. "Me parece indignante, sí, por eso digo que a La Princesita no le pasaría esto porque no vende eso. Jimena lo vende y lo habilita. Otra persona lo hubiera tomado súper ofensivo, pero como es lo que ella vende, él se agarró de eso. No queda bien. Yo no lo hubiera hecho. Me parece horrible (...)".