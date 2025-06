Jimena Barón, a días de ser mamá otra vez: así vivió y mostró en las redes todo el embarazo

Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: la inminente llegada de su segundo hijo, el primero junto a su pareja, Matías Palleiro. Durante los últimos nueve meses, la cantante compartió con sus más de seis millones de seguidores cada etapa del embarazo. Fiel a su estilo, La Cobra mostró sin filtros la cara más real de la maternidad, entre cambios físicos, antojos, reflexiones y mucho humor, transformando sus redes sociales en un espacio donde miles de personas se sintieron identificadas.

Jimena Barón anunció la llegada de su segundo hijo el 15 de diciembre de 2024 (Foto: Instagram @jmena)

La llegada de su hijo es uno de sus sueños más anhelados para terminar de concretar la familia ensamblada -junto a Momo y Matías- que formó en el 2021. Pero el camino no fue para nada fácil y lo dejó en claro en muchas oportunidades. Como en mayo de 2024, cuando a través de un TikTok habló sobre una de las problemáticas más fuertes para las mujeres de su edad. “Las mujeres de mi edad, entre los 35 y 40 años, si estamos en una relación le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance de ser madres, el chabón puede a los 40 cortar una relación, estar 5 o 10 años soltero, agarrarse una piba joven y ser padre”, comenzó diciendo la actriz.

Jimena Barón reflexionó sobre la maternidad y les dejó un consejo a las mujeres que quieren ser madres

Y explicó la diferencia de ambos géneros: “A los 40, los pibes están en los boliches pensando qué trago tomar, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico, más allá de cómo te sientas, de tu energía, de tu cuerpo, hay un reloj biológico. Entonces, para las mujeres de 35 a 40, esos años son nuestra última chance de ser madres, si desean serlo”. En esa línea, la ex Esperanza Mía (eltrece) aconsejó a sus cientos de miles de seguidoras: “Cuídenlos porque valen oro, fíjense con quién están, si están felices, si hay un acuerdo respecto a tener hijos o no, esta persona tiene toda su vida para ser padre, vos no”.

Matías Palleiro y Jimena Barón celebraron su primera Navidad como padres (Foto: Instagram @jmena)

Es por esto mismo que a días de celebrarse la Navidad de 2024, las redes estallaron en felicidad al conocer que Jimena Barón se encontraba transitando el tercer trimestre de su embarazo. La noticia fue confirmada por la cantante y su pareja en un posteo en Instagram en la que se los podía ver muy enamorados. “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos”, escribió llena de emoción Barón, quien durante muchos años sufrió la separación de su primer marido y padre de su hijo mayor, Daniel Osvaldo.

Formar una familia era uno de los sueños más anhelados por La Cobra (Foto: Instagram @jmena)

“Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3″, reafirmó emocionada por esta nueva etapa de su vida.

Desde ese momento, la familia Barón-Palleiro comenzó a registrar y compartir distintas escenas de esta nueva etapa. Entre sorpresas, anuncios grabados y momentos íntimos, el embarazo se transformó en una experiencia compartida que emocionó no solo a sus allegados, sino también a una audiencia que la acompaña desde hace años.

La historia de amor de Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó en el 2021. Desde entonces son una familia ensamblada que termina de completarse con su hijo en camino (Foto: Instagram @jmena)

La reacción de Momo al conocer que tendría un hermano

La más emotiva de todas fue aquella en la que Jimena Barón grabó la reacción de su hijo Morrison al conocer que se convertiría en hermano mayor, dejando así el trono de hijo único. En una grabación casera se la puede escuchar decir: "Te quiero decir algo…“. A lo que Momo indagó preocupado: ”¿Malo?“. A lo que tranquilizándolo continuó: ”No. Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que debería".

"¿Por qué estás llorando? Me das miedo…“, le preguntó el niño de 10 años con temor. ”Estoy emocionada“, expresó Jimena y finalmente le contó: ”Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano“. ”¿En serio?“, reaccionó Morrison y la abrazó lleno de alegría.

Así reaccionó Momo al enterarse que tendría un hermano

Sin embargo, no fue hasta mediados de enero de 2025 que la familia conoció el sexo del bebé. Y para darlo a conocer, Momo decidió organizar un original “gender reveal”. Con una foto de un enterito celeste y él de fondo muy sonriente, el niño presentó al mundo que tendría un hermanito, con quien jugar y compartir aventuras juntos.

Así anunció Momo que tendría un hermanito (Foto: Instagram @Jmena)

Un cierre necesario en medio de una nueva vida

En medio de la alegría por su embarazo y con la emoción a flor de piel, Jimena Barón también atravesó un proceso profundamente sanador, el de despedir a su padre. A través de una carta pública que compartió en Instagram el 20 de diciembre, la cantante escribió un mensaje catártico y conmovedor en el que reveló las heridas profundas que le dejó su papá, quien la abandonó cuando era niña. “Más de 10 años me costó esto, porque la decisión de cremarte era un trámite pendiente que me inventé”, comenzó diciendo con valentía.

“Tu abandono, tu incapacidad en el amor, tu amor, tan complejo e injusto... me dejaste los patrones culo al norte, me dejaste la autoestima por el piso, me hiciste naturalizar mendigar cariño y aceptar poquito y nada. Elegí entenderte, perdonarte y amarte, pero qué difícil me la hiciste”, escribió con brutal honestidad. Y explicó que fue su presente, fortalecido por la maternidad, lo que le permitió cerrar ese ciclo: “Tal vez me sentí fuerte recién ahora, con esta panza grandota, con mi familia entera y derecha”.

Jimena Barón se despidió de su padre en pleno embarazo (Foto: Instagram @jmena)

“Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor. Te voy a hacer árbol porque yo salí soñadora y alegre y me gustaría, cuando tenga casa y pasto y tus nietos anden por ahí pululando, sentarme a tomar unos mates con vos y mostrarte que a pesar de todo, yo estoy finalmente haciendo las cosas bien", cerró su escrito, que fue visto como un desahogo necesario para poder continuar.

Jimena Barón y su reflexión de la maternidad a los 38

Este verano la diva decidió pasarlo junto a su familia en Quequén, la localidad costera en la que vivió durante mucho tiempo Matías. Fue en este lugar, abstraída de la vertiginosa vida de Buenos Aires que se animó a reflexionar sobre la posición en que la encuentra este segundo embarazo. “Cuánto más lindo es no ser tan pendeja y empezar a ver la película desde afuera. Ahora sé, mientras está pasando, cuáles son las pavadas que en realidad no son pavadas y que son y serán los recuerdos más importantes y preciados del corazón”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con postales familiares frente al mar.

En esa misma publicación, anticipó con ternura cómo imagina los próximos veranos, ya con su bebé en brazos: “Que la vida nos siga encontrando juntos, en familia, con salud, simples y llenos de amor. El próximo verano será con un pinino rubio que imagino muy parecido al de la última foto (que ya veraneaba en Quequén desde que nació)”.

Jimena Barón reflexionó sobre su segunda maternidad a los 38 años (Foto: Instagram @Jmena)

Incluso, este mismo verano, La Cobra se animó y volvió a subirse a los escenarios, pero esta vez acompañada de su bebé en camino. La artista brindó un concierto para más de 200 personas en Villa María, Córdoba. “Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón. Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche”, relató, sobre lo que fue vivir esta experiencia embarazada.

Jimena Barón brindó un show embarazada de cinco meses en Villa María, Córdoba (Foto: Instagram @jmena)

El último viaje de Jimena Barón y Matías Palleiro a solas

Avanzado el segundo trimestre de esta historia, Jimena y Matías decidieron organizar un viaje al exterior, al cual titularon su “último viaje solos”. El destino fue primero la ciudad de New York, donde además de pasar una semana soñada, los enamorados se stockearon de gran cantidad de prendas y productos necesarios para su hijo en camino. “Acá tus papás haciendo el último viaje solos antes de que nazcas, antes de que nos unas para siempre. Gordito lindo, te esperamos con emoción y amor infinito”, dijo la exintegrante de Floricienta, sumando una galería de fotos de los mejores momentos en la Gran Manzana.

El último viaje de solteros de Jimena Barón y Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

Luego hicieron una parada en Miami, donde volvieron a disfrutar de la playa y el cariño de sus amigos que viven en el exterior. Pero sin lugar a dudas, esta escapada los ayudó a ambos a poder volver a reconectar y pasar tiempo de calidad juntos. “Terminó nuestro último viaje de novios y con eso una emoción enorme. Hijo, tu papá me encanta y me divierto mucho con él. Dormimos siestas, comemos, tomamos mate, estamos con la familia, miramos series, cada tanto tenemos un momento de confesiones románticas, no somos los más expresivos, pero yo no me imagino sin él ni él sin mí, y eso es un montón”, reveló.

Jimena Barón optó por un parto natural y respetado

Fiel a su esencia y a la conexión intensa que mantiene con su cuerpo y sus emociones, Jimena Barón eligió atravesar nuevamente un parto natural y respetado, tal como lo hizo con su primer hijo, Morrison. A través de una producción fotográfica en un jardín, donde posó con su panza al descubierto, la diva celebró haber llegado a su “fecha a término”, quedando tan solo tres semanas de margen para que el niño nazca.

El soñado book de Jimena Barón embarazada (Foto: Instagram @jmena)

“Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta”, escribió con emoción. “Nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte”.

Jimena Barón mostró cómo espera la llegada de su segundo hijo al mundo

“Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo, hijo, nunca vas a saber cuanto”, concluyó. Así, Jimena Barón continúa en sus redes sociales compartiendo cada salida, baile y comidas con sus familiares mientras espera la llegada del pequeño, que aunque todavía no se sabe su nombre, tiene expectantes a miles de fans.