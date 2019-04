Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2019 • 18:16

Después de que Mercedes Funes relatara en la mesa de Mirtha Legrand el momento en que un director de casting quiso aprovecharse de ella, incitándola a que se desnude durante una audición cuándo estaba arrancando con su carrera, Joaquín Furriel reveló que el también sufrió un hecho parecido a los 19 años.

Tratando de contar que hay hombres que también sufren este tipo de situaciones, el actor relató su experiencia personal. "Me pasó en el conservatorio con un productor y director, que sé que está muerto, y que era muy importante en Canal Nueve en ese momento".

"Iba a hacer un telefilme en el conservatorio y me pidió ensayar un sábado. Cuándo fui cerró la puerta y me empezó a decir, 'Ahí donde estás sentado vos estuvieron sentados tal, tal y tal'. Todos nombres que a mí me parecían atractivos", contó. "Yo tenía 19 años, pelo largo, recién venido del sur... No tenía ni idea de que pasaba y no tenía contacto con ese tipo de personajes, no los conocía".

El productor buscaba pasar un momento a solas e íntimo con Joaquín. "Me empezó a decir, 'Me gustaría invitarte a un viaje el fin de semana para no se qué'. Fue una situación muy violenta y muy incómoda", recordó. "Al tipo le dije, 'Yo me voy', y me respondió, 'Si te vas de acá, no vas a trabajar nunca más'".

En lugar de tener miedo, Furriel reaccionó de otra manera "Le dije, '¿Vos cuántos años tenés? Bueno, voy a esperar y cuando vos te mueras, con mi primer laburo te voy a comprar unas florcitas y te las voy a llevar a la tumba ¡Abrí la puerta o te pego!", relató el actor. "No hubo sutilezas porque era chico. En ese momento yo no maneja ese tipo de situaciones. ¡Era un pibe!".