El actor John Schneider, estrella de la recordada serie Los Dukes de Hazzard, se encuentra inmerso en medio de una polémica tras ser señalado como autor de supuestas amenazas dirigidas al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

A través de la red social X, anteriormente Twitter, el intérprete compartió una serie de opiniones acerca de la política de su país. Lo hizo en respuesta a un tuit en el que el máximo mandatario estadounidense, de 81 años, había criticado a su antecesor en el cargo, Donald Trump. En su publicación, Biden manifestó primero: “Trump plantea muchas amenazas a nuestro país: el derecho a elegir, los derechos civiles, el derecho al voto y la posición de Estados Unidos en el mundo. Pero la mayor amenaza que plantea es a nuestra democracia. Si perdemos eso, perdemos todo”, posteó.

Entre los usuarios de la red social que reaccionaron a sus palabras en la sección de comentarios, Schneider se pronunció dirigiéndose directamente a Biden: “ Señor presidente, creo que usted es culpable de traición y debería ser ahorcado públicamente. Su hijo también. ¿Cuál es su respuesta? Atentamente, John Schneider ”, escribió el actor.

La respuesta de Schneider al posteo de Joe Biden en X , que luego eliminó Captura

A raíz de la publicación, que luego eliminó, el artista de 63 años está siendo investigado por los Servicios Secretos de su país, según informaron varios medios estadounidenses. Tras la polémica, la estrella de Los Dukes de Hazzard negó haber amenazado de muerte al presidente e intentó retractarse de su controvertida publicación diciendo que nunca insinuó amenazas o violencia .

En una declaración al medio Newsweek, Schneider restó importancia a la gravedad de su publicación. “¿En serio, amigos? Éste es mi comentario final sobre esto: no dije ni insinué tal cosa. A pesar de que los titulares afirman lo contrario, en mi publicación no pedí en absoluto un acto de violencia ni amenacé a un presidente de los Estados Unidos como muchas otras celebridades . Les sugiero que vuelvan a leer mi publicación y presten atención a las palabras antes de creer esta tontería”, manifestó. Sin embargo, el tuit ya no figura en el feed del posteo.

Schneider junto a sus compañeros de Los Dukes de Hazzard, Catherine Bach y Tom Wopat instagram.com/tomwopatofficial

Tras ello, el actor agregó: “Mi posición, a la que tengo derecho, es que algunos de los líderes de nuestra nación en Washington han perdido el rumbo y la corrupción es rampante, tanto en las fronteras de nuestra nación como en el extranjero. La transparencia y la rendición de cuentas deben darse para que nuestra república constitucional pueda sobrevivir. No hay ninguna amenaza implícita o de otro tipo en esa declaración”.

Las amenazas al presidente se consideran un delito grave en los Estados Unidos e incluyen a cualquier persona que, “a sabiendas e intencionalmente, amenace con quitar la vida, secuestrar o infligir grandes daños corporales al presidente” de la nación.

Declaraciones polémicas y su paso por prisión

Schneider, quien en el mismo día del posteo participó del programa The Masked Singer, ha apoyado a menudo a Donald Trump en Twitter y dirigido descalificativos comentarios contra otras figuras públicas. Años atrás, también generó polémica luego de opinar que las estrellas de Hollywood debían “salir del armario republicano”.

El actor estuvo en la cárcel en 2018 por no pagar la manutención conyugal a su exmujer, Elvira Schneider. Según publicó en ese momento la revista People, la suma que el intérprete debía a su expareja alcanzaba los 150 mil dólares, una cifra que, según el fallo de un juez de Los Ángeles, el actor debía cancelar y no lo hizo, habiendo incumplido con su deber. Por ello, se decidió que fuera enviado a prisión, donde permaneció durante tres días. Como parte de la misma pena, también tuvo que cumplir 240 horas de servicio comunitario .

El divorcio de Elvira y John se concretó en 2014, y ella adujo diferencias irreconciliables como motivo de la separación. Luego de 21 años casados, la Corte resolvió que él debería destinar casi 19 mil dólares mensuales a la manutención de su exesposa, pero el actor no respetó el fallo. Desde ese momento, ambos mantuvieron distancia, a pesar de tener en común tres hijos en edad adulta: Chasen, Karis y Leah.

El actor que interpretó a Bo en la recordada serie de los ochenta vivió este año un duro momento personal tras la muerte de su útima esposa, Alicia Schneider, con quien comenzó una relación el mismo año de la separación de Elvira.

LA NACION