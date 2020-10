John Travolta recordó a Kelly Preston en el día que hubiese cumplido 58 años Fuente: Archivo

13 de octubre de 2020

Con una foto retro del día en que se casaron, John Travolta recordó a su mujer, Kelly Preston, en el día en que hubiese cumplido 58 años. La actriz falleció el pasado 12 de julio después de batallar durante dos años contra un cáncer de mama.

"¡Feliz cumpleaños, querida! Encontré esta foto de mi mamá y mi papá en el día de su boda. Fue lindo ver la nuestra junto a la de ellos. Con todo mi amor, John", escribió al compartir un collage en donde se pueden ver las imágenes de los padres del actor y de las estrellas en el día de sus respectivos casamientos.

Esta no es la primera vez que el protagonista de Grease acude a las redes para homenajear al amor de su vida. A finales de agosto subió un emotivo video en donde se lo ve bailando con su hija, Ella, de 20 años. "Mi hija y yo bailando en memoria de mamá. Una de las cosas favoritas de Kelly era bailar conmigo", escribió el actor junto al posteo. Preston y Travolta también son padres del pequeño Benjamin, de 9 años, y de Jett, quien murió en 2009, a los 16.

John Travolta y Kelly Preston estuvieron juntos durante 30 años, pero no todo fue siempre fácil para ellos. Durante décadas, la pareja tuvo que enfrentar rumores respecto de la orientación sexual de él y la adicción al alcohol de ella. Sin embargo, todas esas versiones no hicieron más que unirlos. Algo parecido sucedió con la prematura muerte de Jett, el hijo mayor de la pareja. Lo que no te destruye, dice el refrán, te hace más fuerte. Y así fue como este matrimonio atravesó los momentos más dolorosos de su vida y siguió unido ante las peores tormentas.

Travolta y Preston se conocieron en el set del film de Los expertos, en 1987. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que el romance tomara forma; desde ese momento, todo fue rápido entre ellos. Si bien venían de otras historias y amores fuertes (la actriz estuvo comprometida con Charlie Sheen y vivió un intenso romance con George Clooney, además de haber estado casada con Kevin Gage), la unión entre ellos no tuvo medias tintas: a los pocos meses de que trascendiera su relación se casaron, en 1991, en París, bajo los ritos de la cienciología, culto que ambos profesaban. Luego de enterarse de que esa unión no era válida, repitieron la ceremonia en los Estados Unidos.

Kelly Kamalelehua Smith había nacido en Honolulu, Hawaii. Años más tarde cambiaría su apellido por cuestiones artísticas. Su primer trabajo en cine fue en la comedia romántica Mischief y luego participó de Secret Admirer. También fue parte de títulos como Gemelos, Jerry Maguire y The Cat in the Hat. Junto a Travolta, después de Los expertos, trabajó en Batalla final: Tierra y Gotti, que fue su último film, en 2018.

