John Travolta y su pasión por los aviones: el actor consiguió una nueva licencia de piloto y lo celebró en las redes

La pasión de John Travolta por los aviones es conocida en el mundo entero. El actor, que obtuvo su primera licencia de piloto en 1978, ha ido acumulando horas en el aire y entrenamiento para poder pilotear naves cada vez más grandes. En los últimos días, el protagonista de Grease cumplió una nueva meta al conseguir una licencia 737.

“Es un momento de mucho orgullo para mi historia de aviación”, anunció en un video que publicó en su cuenta de Instagam. “ Para añadir a mis licencias de 747 y 707, acabo de recibir mi licencia de 737, y me fue muy bien. Quería compartir este momento con ustedes ”, culminó.

Travolta es dueño de varios aviones. Entre sus posesiones se encuentra un Bombardier Challenger 601, un Boeing 707-138B y un Eclipse 500. El actor compró el 707 hace 22 años y gastó 20 millones de dólares en reacondicionarlo. La aeronave podía transportar 150 pasajeros, sin embargo él la modificó por completo. El avión cuenta hoy en día con dos habitaciones, un enorme baño con ducha, dos comedores y asientos para llevar a 15 pasajeros.

Para mayor comodidad a la hora de volar, la estrella tiene una pista de aterrizaje privada en su casa, lo cual le permite llegar directamente a su hogar luego de pilotear un rato.

“Una vez rechacé un papel porque se superponía con un entrenamiento para mejorar como piloto. La película era Reto al destino. Lo lamenté un poco porque la habían escrito para mí, pero realmente quería ir a la escuela de aviación”, le contaba Travolta a LA NACION hace algunos años, en referencia al film que terminó consagrando a Richard Gere en 1982.

Su amor por los aviones nació durante su infancia y fue creciendo con el correr de los años, hasta el punto de que su hijo mayor, que falleció en 2009, se llamaba Jett. “ Cuando tenía cinco años mi hermana, que es 14 años mayor que yo, se iba a la universidad y la llevamos al aeropuerto. Además, mi casa en Nueva Jersey estaba muy cerca del aeropuerto de La Guardia, así que cada vez que un avión despegaba o aterrizaba pasaba muy cerca. Veía pasar estos gigantes sobre mi cabeza cada cinco minutos. Era fascinante ”, recordaba en diálogo con este medio.

A los 15 años comenzó a tomar clases para convertirse en piloto y pocos años después, a los 22, obtuvo su primera licencia. En 2007, la estrella marcó un récord mundial al convertirse en el primer actor del mundo en haber piloteado 50 mil kilómetros durante las últimas décadas, número que siguió aumentando con el correr de los años.

“ Parte de los cheques que cobré como actor fueron para pagar mis lecciones de vuelo ”, confesaba en 2007 cuando se postulaba como piloto oficial de las Spice Girls.

La vida de John Travolta hoy

John Travolta junto a sus hijos y su fallecida esposa, Kelly Preston

Desde que falleció su esposa, la actriz Kelly Preston, John Travolta se dedica por completo a la crianza de sus dos hijos: Ella, de 21 años, y Benjamin, de 11. Los últimos trabajos actorales que realizó el protagonista de Hairspray fue en las películas Trading Paint y The Fanatic, ambas de 2019, y en la serie Die Hart, de 2020. Asimismo, este año se estrenaría el film Paradise City, en el que comparte cartel con Bruce Willis y Stephen Dorff.

Una vez que finalizó las grabaciones de dichos trabajos, el actor se dispuso a acompañar a su esposa en su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad contra la que batalló durante dos años. Preston murió en agosto de 2020. “Estuvo sometida a un tratamiento médico durante algún tiempo, apoyada por sus familiares y amigos”, contó un allegado a la familia a la revista People en su momento.