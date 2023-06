Johnny Depp cumple 60 años: de músico frustrado a actor de éxito y a una vida entre el cielo y el infierno

escuchar

Johnny Depp, en una imagen de 1987 cuando estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación Aaron Rapoport - Corbis Historical

John Christoper Depp II cambia de década este 9 de junio de 2023: cumple 60 años. Nacido en la localidad de Owensboro (Kentucky, Estados Unidos) como el más pequeño de los cuatro hijos de Betty Sue Depp y John Christopher Depp, con 15 años se mudaban todos a Miramar (Florida). Dejó los estudios a los 16 años para convertirse en músico de rock, ya que la música fue su pasión antes que el mundo de la interpretación. En 1980, se incorporó en el grupo The Kids. Después de experimentar algo de éxito en Florida, la banda se trasladó a Los Ángeles en busca de un contrato discográfico y cambió su nombre a Six Gun Method, pero no lo consiguió, y en 1984 se disolvió el grupo.

¿Por amor al arte o por dinero?

Johnny Depp fue en la piel de El joven manos de tijera

El propio actor ha admitido en varias ocasiones que él entró en la interpretación sin querer, pero al ver el dinero que el oficio le podría ofrecer, y tras el fracaso de su sueño musical, era algo que no podía rechazar. Durante el juicio por la demanda de difamación que interpuso contra su segunda mujer, Amber Heard, por haber dicho que había sido víctima de maltrato machista, Depp habló de sus inicios. “Nunca quise ser actor. Era músico, pero esta gente me iba a pagar un jugoso total de 1284 dólares a la semana, una cantidad de dinero que nunca había visto en mi vida”. Su debut como actor fue la película Pesadilla en lo profundo de la noche (1984) gracias a su amigo Nicolas Cage , quien dio su nombre pese a no tener nada de experiencia. Después se convirtió en ídolo adolescente por su papel de un policía encubierto en la serie Comando especial (1987). Aunque la serie le trajo mucho éxito, Depp quería papeles más excéntricos. En 1990, su carrera dio un salto en esta dirección al protagonizar El joven manos de tijera.

Una carrrera en ascenso

Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow

Su carrera en Hollywood se disparó en 2003 cuando Depp se puso por primera vez en la piel del capitán Jack Sparrow para Piratas del Caribe. La saga ingresó un total 4500 millones de dólares a lo largo de sus cinco películas, convirtiéndola en una de las franquicias del cine más rentables en la historia. Para dar vida a este personaje tan único —que no va a volver a interpretar aunque haya una sexta película—, se inspiró en el estilo rockero de Keith Richards, de The Rolling Stones, y en el zorrino de Looney Tunes, Pepe Le Pew. Por ese papel recibió una nominación al Oscar y ganó un premio del Sindicato de Actores. A Jack Sparrow le siguieron otros papeles de éxito en taquilla: Willie Wonka en Charlie y la fábrica de Chocolate (2005); la voz de Victor Van Dort en la película El cadáver de la novia (2005); el peluquero asesino en Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet’ (2007), película por la que ganó un Globo de Oro; y el Sombrerero Loco en ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010), siendo los tres últimos proyectos de Tim Burton. En 2012, Depp fue el mejor actor pagado, según Guinness World Records, con unos ingresos de 70 millones de euros.

Winona forever...

Winona Ryder y Johnny Depp en Los Ángeles Barry King - WireImage via Getty Images

Mientras Johnny Depp se ganaba su hueco en Hollywood, también lo hacía en las revistas dedicadas a la vida de las celebridades. Primero por su relación con la también actriz Winona Ryder . Se conocieron en el estreno de Great Balls of Fire! en 1989. Depp tenía 26 años y Ryder, 17. Su primera cita tuvo lugar dos meses después; fue el comienzo de una relación tan apasionada que se comprometieron tras cinco meses. Un año después, los dos protagonizaron El joven manos de tijera, uno de los films más importantes de sus carreras. Depp hasta se tatuó “Winona Forever” en su brazo derecho (palabras que, después de la ruptura, cambió a “Wino Forever” -borracho por siempre-). Tras convertirse en una de las parejas más icónicas del momento, se separaron en 1993, una experiencia que fue muy dolorosa para Ryder. A pesar de eso, ella lo defendió en el juicio contra Amber Heard, asegurando en su testimonio legal que jamás se comportó de forma violenta con ella.

De romance en romance

Kate Moss y Johnny Depp Archivo

Antes de su mediática relación con Winona Ryder, Johnny Depp estuvo casado, aunque no por mucho tiempo. Su primera esposa fue la artista de maquillaje Lori Anne Allison, hermana del bajista y cantante de su grupo Six Gun Method. Se casaron en 1983, y se divorciaron apenas dos años después. Su siguiente relación fue con Winona y después protagonizó otro mediático noviazgo: salió con la modelo británica Kate Moss , entre 1994 y 1998.

Vanessa Paradis y un amor sólido

Depp y Vanesa Paradis estuvieron más de una década juntos GROSBY GROUP

En 1998, el actor conoció a la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis , la que ha sido hasta la fecha su relación amorosa más larga. Paradis y el intérprete estuvieron juntos 14 años, de 1998 a 2012, y comparten dos hijos: Lily-Rose (24 años) y Jack (21 años). Pese a que la carrera de Depp se disparó en esos años, los dos supieron mantenerse al margen de los paparazzi y la prensa del corazón. Una relación sólida que incluyó la compra de una isla en las Bahamas, pero nunca una boda. Según afirmó Depp en una entrevista con Extra en 2010: “Nunca he necesitado un papel para sentirme casado. El matrimonio es de alma a alma, corazón a corazón. No necesitás que nadie te diga: ok, ahora estás casado”. Aunque rompieron en 2012, Paradis también salió a defender a su exesposo después de que su segunda mujer, Amber Heard, lo acusara de la violencia doméstica. “Yo creo con todo mi corazón que las recientes acusaciones que se han hecho son exageradas”, afirmó la cantante en un escrito a mano publicado por TMZ. “Durante todos los años que he estado con Johnny, él nunca ha sido físicamente violento conmigo. Nada de lo que se dice tiene que ver con el hombre con el que viví durante 14 años maravillosos”.

Lo más importante: sus hijos

Johnny Depp junto a sus hijos, Jack Depp y Lily Rose Melody Depp, de niños getty images - WireImage

Si hay algo importante para él son sus dos hijos, al menos así lo reveló en 2006 en una entrevista con ABC12: “Mis hijos me dan un ancla en la vida, en el trabajo, en todo” . Su primogénita, Lily-Rose, está siguiendo los pasos de su padre. En 2014, consiguió su primer papel en la película Tusk (2014) y en su secuela, Yoga Hosers (2016), actuó junto con su padre y su hermano. Sus hijos fueron entre los primeros en defenderlo, tras las acusaciones de Amber Heard. Entonces, la hija de Depp publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Mi padre es una de las personas más dulces y amorosas que conozco. Ha sido mucho más que un padre para mi hermano pequeño y para mí. Todos los que lo conocen dicen lo mismo”.

Amber Heard: casamiento y divorcio

Johnny Depp y Amber Heard, en tiempos felices

El actor de Sweeney Todd no volvió a dar el “sí, quiero” oficialmente hasta 2015 a la actriz Amber Heard, su compañera de reparto en Diario de un seductor (2011), con quien empezó una relación después de la disolución de su relación con Vanessa Paradis. En unas declaraciones recogidas por la revista People, Heard afirmó durante el mediático juicio en el que acusó a Depp de haberla maltratado que la pareja había empezado a salir en secreto antes de que se hiciera pública la ruptura de Depp y Paradis. Heard y Depp se casaron en 2015, primero en Los Ángeles y, días después, en la isla privada del actor en las Bahamas. Desde el inicio, su relación fue tormentosa y la pareja solicitó el divorcio al año de la boda. En la demanda de divorcio, la actriz alegó “diferencias irreconciliables”, y pidió en el documento legal una pensión al actor.

Ante el juez en “busca de la verdad”

Depp ante el juez por la causa que le inició a su exesposa Amber Heard MICHAEL REYNOLDS - POOL

En 2022, Johnny Depp se convirtió en protagonista de una historia sin director ni guion cuando llevó a juicio a su exmujer Amber Heard a causa de unas declaraciones en las que afirmaba haber sido maltratada durante su corto matrimonio. La batalla legal surgió a raíz de una columna que Heard publicó en el Washington Post en 2018, dos años después de su ruptura, en la que indirectamente afirmaba que Depp había abusado de ella. El actor negó los hechos y en 2019 le solicitó una indemnización de 47 millones de euros por difamación. Durante el juicio, videos proporcionados por Heard que muestran a un Depp ebrio y agresivo, cerrando de golpe los armarios y hasta quitándole el celular a su esposa, se hicieron virales. Así como también las imágenes en las que se aprecian golpes en la cara de Heard. La actriz afirmó que Depp se convertía en un “monstruo” cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol, según documentos judiciales obtenidos por la revista People. Al final, el jurado dictaminó que la actriz pagara a su exmarido unos 14 millones de euros por difamación, mientras que Depp tenía que pagarle a ella dos millones por el mismo motivo. La gran victoria fue de Depp, ya que la sentencia concluyó que el maltrato que denunció la actriz era falso . Él escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje al recibir la sentencia: “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”.

Nicolas Cage, la razón del inicio de su carrera

El actor tiene muchos amigos en Hollywood, algunos de ellos incluso han salido públicamente en su defensa en su batalla legal contra Heard, como es el caso de la actriz Helena Bonham Carter. Aunque si no fuera por Nicolas Cage es muy probable que el Depp que conocemos hoy jamás hubiera existido. Fue Cage quien le sugirió que probara suerte en el mundo de la actuación y quien le ayudó conseguir su primer papel. Así lo contó el propio Cage en The New York Times: “Le mandé a ver a mi agente, que le envió a su primera audición, para Pesadilla en lo profundo de la noche. Consiguió el papel ese mismo día”.

Depp y Tim Burton, una sociedad muy exitosa

Johnny Depp junto a Tim Burton Archivo

El éxito de Johnny Depp está íntimamente conectado con el director Tim Burton. Han hecho ocho películas juntos: El joven manos de tijera (1990), Ed Wood (1994), La leyenda del jinete sin cabeza (1999), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007), Alicia en el país de maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012). Ambos tienen mucho en común, por ejemplo su pasión por films de horror “vintage” o sus estilos artísticos únicos, y sus capacidades se complementan haciendo que sus producciones conjuntas sean muy exitosas. Fue el director y productor quien le ofreció la oportunidad de avanzar en su carrera y pasar de interpretar el clásico adolescente guapo como su personaje en Comando especial a papeles más dinámicos. En una entrevista con Los Angeles Times, en 2008, Depp dijo de su director preferido: “Es un cineasta que admiro, pero también es mucho más. Es un verdadero artista, algo que no sabía si todavía existía en la industria del cine hoy. Es un visionario, un autor, totalmente intransigente”.

¡Gracias Penélope Cruz!

Penelope Cruz, otra figura famosa que salió en su defensa Lionel Cironneau - AP

Otra de sus grandes amigas en la industria es Penélope Cruz , con quien ha actuado en tres películas: Blow (2001), Piratas del Caribe 4: navegando en aguas misteriosas (2011) y Asesinato en el expreso de oriente (2017). La oscarizada actriz formó parte del gran equipo que salió en su defensa en su enfrentamiento con Amber Heard. Según The Blast, en la declaración que presentó en el Corte de Fairfax (Virginia), lugar del juicio, Cruz explicó que nunca había visto a su colega comportarse de forma violenta, sino al contrario. Recordó también el cariño y apoyo que le mostró durante el rodaje del cuarto film de Piratas del Caribe, durante el cual ella estaba embarazada. “Durante los primeros seis meses de mi embarazo, pasé todos los días con él mientras que rodamos Piratas del Caribe. Mi marido [el actor Javier Bardem] y yo nunca olvidaremos de su dulzura, su simpatía y la protección que me dio en cada paso del proceso”.

En bancarrota

Johnny Depp, en problemas

El caso Depp-Heard no fue la primera vez en la que Depp se vio envuelto en problemas legales. En 2017, presentó una demanda contra la firma que gestionaba sus finanzas, una disputa que reveló el extravagante estilo de vida del actor. Depp presentó una demanda contra Joel y Robert Mandel y su compañía The Management Group (TMG) por fallar en pagar sus impuestos durante 16 años, un hecho que hizo que se enfrentara a unos 8,3 millones en multas, según sus abogados. En respuesta a la demanda del actor, Mandel y el resto de sus asesores lo acusaron de crear sus propios problemas financieros. Según la reclamación judicial de TMG, que tuvo al actor como cliente durante 17 años, llegó a gastar a un ritmo de 1,8 millones de euros al mes. Entre esos gastos se incluían: la compra de un yate por 16,6 millones de euros, 45 autos de lujo y casi 640.000 euros al mes entre vinos, aviones privados y el mantenimiento de una plantilla de 40 personas.

La música y el arte, sus otras dos pasiones

Johnny Depp de The Hollywood Vampires en The Greek Theatre el 11 de mayo de 2019 en Los Ángeles, California. Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP - Archivo

Aparte de la interpretación, Johnny Depp tiene otras pasiones. Durante todo este tiempo, nunca ha dejado la música. En 2012, formó el superbanda Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry. El grupo ha lanzado dos álbumes de estudio, colaborando con grandes nombres como Paul McCartney y Dave Grohl (Foo Fighters) y también ha salido de gira con legendarios de rock como Duff McKagan y Matt Sorum, de Guns N’ Roses. Apenas una semana después de ganar la batalla legal contra Amber Heard, Depp ya estaba de vuelta sobre los escenarios, y reapareció tocando la guitarra al lado de Jeff Beck en Londres. Su otra gran pasión es el arte. Dos meses después de que las cortes le liberaran de la denuncia de maltrato de su exmujer, el actor lanzó su primera colección de obras de arte pop. Llamada “Amigos e Héroes”, se trataba de unas 780 litografías en las que retrató a sus amigos e íconos, y fue exhibida en la galería británica Castle Fine Art. Depp ingresó unos 3,5 millones de euros por el trabajo, y los cuadros se agotaron en tan solo un par de horas.

Cannes, su gran regreso a la alfombra roja

Johnny Depp, en mayo último, en su paso por Cannes VALERY HACHE - AFP

La reciente edición 76º del festival de Cannes, celebrada el pasado mes de mayo, ha significado para el actor estadounidense un gran momento: su regreso a la gran pantalla y a las alfombras rojas después de la amarga pelea judicial con su exmujer. Su nueva película, Jeanne du Barry, fue la elegida para abrir el concurso. Totalmente irreconocible debajo de una peluca blanca y elaborados trajes de época, en ella Depp da vida al rey Luis XV. En el papel, solo habla francés. La trama sigue la historia personal de Jeanne du Barry, protagonizada por Maïwenn (quien también es la directora del film), una mujer de origen humilde, quien llega a ser la cortesana favorita del rey. Fue recibido con aplausos, vítores y una nube de fotógrafos, pero también por las críticas a un festival que decidió dar el protagonismo a un hombre envuelto en varias polémicas.

