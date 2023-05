Johnny Depp pospuso su gira musical, tras sufrir una dolorosa lesión en el tobillo: “Está devastado”

escuchar

Tras el escandaloso juicio con Amber Heard, Johnny Depp retomó su carrera artística, no solo por su regreso al cine sino también por la nueva gira de su banda Hollywood Vampires. Sin embargo, un desafortunado incidente obstaculiza los planes del artista a corto plazo, ya que sufrió una lesión que lo mantendrá alejado por un tiempo de los escenarios.

En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Depp dijo que se le recomendó evitar “toda actividad por el momento”. Dirigiéndose a sus fans, explicó: “Mis queridos amigos, lamento decir que me he fracturado el tobillo, ¡lo cual es desalentador! Comenzó como una pequeña dolencia, pero en algún momento entre Cannes y el Royal Albert Hall, empeoró en lugar de mejorar”.

El actor reveló que varios profesionales médicos le han sugerido “encarecidamente” que evite cualquier actividad física” en el corto plazo, por lo que aclaró que “lamentablemente” no podrá viajar ni estar al frente de sus próximos shows con la banda. Y continuó: “Los muchachos y yo lamentamos mucho que no podamos encontrarnos en New Hampshire, Boston y Nueva York, pero no teman, les prometo que les brindaremos un espectáculo increíble a todos ustedes en Europa y traeremos lo mejor de nosotros a la Costa Este [estadounidense] a finales de este verano y compensaremos a los que han pagado por esos espectáculos. Nuevamente, las más sinceras disculpas. Todo mi amor y respeto”, expresó.

Johnny Depp con la banda Hollywood Vampires en una presentación en Los Ángeles Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP - Archivo

La banda que integra junto a Tommy Henriksen, Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith dijo que reprogramará las próximas tres fechas de su gira por los Estados Unidos y que todas las entradas serán válidas para las nuevas presentaciones, que ocurrirán ahora en julio.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales, la formación apuntó: “Johnny ha sufrido una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le ha aconsejado que no viaje. Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero espera descansar para que los cuatro vampiros puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa”.

De vuelta al ruedo

El grupo de Johnny Depp había anunciado meses atrás este especial tour. La próxima etapa de su ruta estaba destinada a ser el regreso del actor a los escenarios de los Estados Unidos, pero ahora tendrá que esperar un tiempo antes de poder realizarla.

Además de esta vuelta musical y la promoción de su última película, Jeanne du Barry, cuya presentación tuvo lugar en el Festival de Cannes, se suma la preparación de Depp para su primer trabajo como director al frente de Modi, un film que protagonizará Al Pacino. Y también firmó recientemente un contrato millonario con la marca Dior para promocionar sus fragancias.

Dejando a un lado este traspié, se puede decir que el protagonista de Piratas del Caribe está listo para volver a trabajar una vez más, a pesar de que deberá seguir las indicaciones médicas para su recuperación.

Mientras esperan por su vuelta rockera a los escenarios, los fanáticos pueden disfrutar del talento del actor a través de su reciente estreno cinematográfico. En Jeanne du Barry, el nuevo proyecto de la directora francesa Maïwenn, la estrella de Hollywood interpreta al rey Luis XV, que se enamora de una mujer que nació pobre y que fue escalando en los estratos sociales hasta ganarse la confianza del monarca. Tras el flechazo, la protagonista se muda a Versalles y su llegada escandaliza a la Corte. La trama se centra en la última amante real de Luis XV.

Johnny Depp como Luis XV Maïwenn en la película Jeanne du Barry

Depp coprotagoniza la producción con Maïwenn, quien además de ser la directora es la coescritora del guión junto a Teddy Lussi-Modeste. Completan el elenco de la película los actores Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.

Con este proyecto el actor volvió a colocarse frente a las cámaras después de varios años de cancelación debido al enfrentamiento legal que mantuvo con su exesposa, la actriz Amber Heard.

