Jon Bon Jovi y Diane Lane vivieron un fugaz e intenso romance

Tenían todo para ser la pareja de la década: jóvenes, hermosos y de mundos muy distintos pero que siempre se atrajeron. Sin embargo, según revelaron quienes vivieron ese tórrido romance, "la misma fuerza que los atrajo a ambos los terminó separando". La relación que unió a Jon Bon Jovi con Diane Lane fue tan corta como intensa y terminó de la peor manera cuando apareció un tercero en discordia dentro de la misma banda.

En 1985 Lane era una joven actriz en un momento crítico de su carrera: había sido elogiada como una de las niñas prodigio de su generación, tras brillar en varias obras de teatro en Nueva York, y ser parte de la película A Little Romance nada menos que con Laurence Olivier. Pero debía demostrar que podía ser más que sólo una promesa y tanto Calles de Fuego como Cotton Club de Francis Ford Coppola habían sido fracasado en la taquilla.

Jon Bon Jovi, por su parte, estaba en pleno ascenso y era uno de los solteros codiciados del mundo del entretenimiento, tras haber sufrido un duro golpe al corazón. Es que el músico venía se separarse de Dorothea Hurley, a quien había conocido siendo estudiante en una clase de historia.

"Debo reconocer que en la escuela yo no me esforzaba en lo más mínimo, así que durante un examen miraba para todos lados menos hacia el papel con las preguntas y así la conocí. Ella cursaba conmigo, pero nunca le había prestado atención. Era la chica cool, la rebelde. Nos enamoramos y no nos separamos, ni siquiera fuimos a la graduación o al baile: esa noche nos escapamos a la playa a escuchar música y a dar paseos en su auto", recordaría años más tarde.

Los dos estuvieron juntos cuatro años hasta que el suceso del primer disco de la banda -que hace que el manager de Mötley Crüe, Doc McGee, les consiga una gira por Japón y Europa- puso al compositor entre la espada y la pared. O bien apostaba por su carrera sobre los escenarios o bien se quedaba con su amor. Y eligió al rock.

De hecho, el segundo álbum del conjunto habla de corazones rotos y relaciones fugaces, un fiel retrato del momento que estaban pasando el compositor. Fue en ese momento que Jon Bon Jovi conoció a Lane y el flechazo fue instantáneo. Pronto las revistas quedaron fascinados con el cruce de dos mundos que parecían muy ajenos pero que quedaban muy bien juntos.

Ambos vivieron cinco meses de tórrido romance, perseguidos por paparazzi y aceptando producciones de fotos para apoyar la carrera de ella y las canciones de él. Sin embargo, detrás de la buena química no había mucho más. De acuerdo al libro que escribió el tour manager, Rich Bozzett, "la misma fuerza que los atrajo a ambos y los hizo felices fue lo mismo que los terminó separando". En su versión, era la química sexual lo que mantenía a ambos unidos, pero lo que también hacía que fueran muy libres con su vínculo. Una libertad de la que el líder de la banda gozaba, pero que no aguantó cuando fue la actriz quien quiso disfrutar.

"Diane era joven y salvaje. Le encantaba la fiesta, como a todos en ese momento, pero tanto descontrol hizo que terminara teniendo su propia fiesta con Richie Sambora, otro integrante de la banda, y sin su novio. Eso no le hizo ninguna gracia a Jon, quien terminó de forma poco amable con ella y se enfrentó con su compañero", se puede leer en las memorias Sex, Drugs and Bon Jovi.

La misma Lane parece confirmar que la relación no fue mucho más que un romance de verano. "Tenía 20 años y salimos durante cinco meses. No fue el amor de mi vida pero sin dudas le recomiendo a cualquier jovencita que viva una experiencia así", reveló en una entrevista de 2017.

Un mito instalado en el mundo del rock asegura que la despechada letra de "You Give Love A Bad Name" es para la actriz, algo que ambos protagonistas siempre negaron aunque el músico lo hizo muchos años más tarde, quizá consciente del buen efecto de marketing que tenía en las radios.

Dorothea, el gran amor de su vida

Quizá por este revés amoroso, el cantante pelilargo entendió que no precisaba una nueva mujer, sino que ya había conocido a la ideal. Así que buscó a Dorothea, le pidió disculpas por haberla dejado y juntos empezaron un nuevo capítulo en su vida. Con ella llegaría más éxitos en su carrera, con discos como Slippery When Wet y New Jersey.

Una noche de abril de 1989, en medio del Jersey Syndicate Tour, al terminar el concierto Jon Bon Jovi le pidió a su novia que lo acompañe sin hacer preguntas, se subieron a un helicóptero que los estaba esperando y terminaron en Las Vegas. Allí ella descubrió que estaba todo listo para casarse. Como pocas veces, entre la propuesta de matrimonio y la ceremonia sólo pasaron pocos minutos, el tiempo en que Dorothea tardó en decir que aceptaba ser su esposa.

Tres décadas más tarde, la pareja sigue unida, han tenido cuatro hijos y son considerados por muchos uno de los matrimonios más sólidos del alocado mundo del rock. "Yo soy el visionario, el bohemio con mil cosas en la cabeza y al que le cuesta mantener todo unido. Ella es el pegamento, el hilo y la aguja para sostener las costuras en su lugar. No me molesta que me vean como un rockero pollerudo, soy muy feliz"

Lane, por su parte, se casó en 1988 con el actor Christopher Lambert, con quien tuvo una hija, y del que se divorció en 1994. Luego convivió con el director Danny Cannon y volvió a contraer matrimonio, esta vez con el actor Josh Brolin, de quién se separó en 2013.