Jonas Brothers al banquillo: los mejores momentos del especial de humor del que participan Sophie Turner y Priyanka Chopra

Durante una hora, Kevin, Joe y Nick Jonas pierden el control y se convierten en foco de críticas y burlas en Jonas Brothers Family Roast, el especial de comedia que ya puede verse en Netflix. Desde el ego del menor de la boy band que quiere despegarse de Disney hasta el anonimato del mayor, nada escapa del foro público. Los hermanos aceptaron el desafío y se sentaron a resolver sus “diferencias” en público.

Kenan Thompson es el encargado de llevar adelante el show y dedicarles los primeros palitos a los carilindos que conquistaron el mundo en los 2000 y que, después de 6 años de hacer cosas por separado, se volvieron a juntar en 2019. No hay escapatoria: todo entra en el juego, desde sus famosas pulseras de castidad a la literalidad de sus letras. Hasta sus esposas participan: Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra se ríen mientras ven cómo el presentador ahonda en miserias de sus maridos . No solo él, también son parte del especial Pete Davidson, Lilly Singh, John Legend, Blake Shelton, Jack Whitehall y Phil McGraw fueron convocados para hundir en el fango a los Jonas Brothers.

El especial arranca con un sketch donde puede verse a los hermanos en un desayuno familiar que termina en pelea, la escena se traslada al sótano y a una suerte de parodia de El club de la pelea para pasar luego al escenario principal. Kenan dirige el circo en donde los bufones serán los hermanos que protagonizaron Camp Rock y se hicieron mundialmente famosos por su banda que, por decisión del menor de los tres, se disolvió en 2013. Más allá de algunos guiños divertidos entre ellos o el sketch donde Davidson se convierte en el cuarto Jonas, al que llaman Bonus Jonas, el mejor aporte lo hacen las esposas de los músicos.

La verdadera estrella: Priyanka Chopra

La actriz india, con un vestido al cuerpo con brillos dorado y con todo su carisma a cuestas, se sube al escenario para hablar de su marido, Nick Jonas. Y protagoniza uno de los momentos más picantes de la noche. “Soy de India, un país rico en cultura, música y entretenimiento. Así que claramente los Jonas Brothers no llegaron allí”, arranca sin escrúpulos. Y sigue, haciendo referencia a la diferencia de edad que tiene con su marido: “Nick y yo tenemos una diferencia de edad de 10 años... Sí, la tenemos. Y hay muchas referencias de la cultura pop de los 90 que no comprende, y tengo que explicárselas. Nos enseñamos cosas mutuamente. Me enseña a usar TikTok, por ejemplo, y yo le enseño cómo es una carrera exitosa como actor ”.

Para dejar claro que los rumores de crisis no son ciertos, además de mostrarse emocionada con cada uno de los sketchs que se fueron sucediendo, deja colarse algún “te amo, Nick”, hasta que retoma el guante. “Amo a toda su familia. Nick, Joe, Kevin, ustedes son increíbles. Nick ha cambiado mi vida. No quisiera cuidar niños, quiero decir, estar casada con nadie más, nunca. A menos que Chris Hemsworth se convirtiera repentinamente en soltero”, dice y asegura que ambos tienen en común algo: estar completamente obsesionados con Nick Jonas.

Como si fuera poco, la actriz de Quanitico, que fue convocada para la secuela de Matrix, habla de la popularidad de los hermanos. “¿Han notado cuánto contenido publican los Jonas Brothers? Están siempre en Instagram, siempre en el teléfono, es lindo. Les diré por qué: todos combinados tienen menos seguidores que yo. Así que supongo que el Jonas más popular es @Priyanka Chopra en Instagram”.

Priyanka le dio con todo a su esposo Nick, el menor de los hermanos GIZELLE HERNANDEZ/NETFLIX - Netflix

Para terminar, la elocuente Chropa logra poner realmente nervioso a Nick. “Somos la única pareja que aún no tiene hijos. Por eso estoy emocionada de hacer este anuncio...”, dice y deja al público esperando el gran anuncio. Pero no. “Nick y yo estamos esperando emborracharnos esta noche y dormir hasta mañana”, concluye.

De fan a hermano: Davidson

El comediante pasa de fan a hermano en la hora que dura el show. Primero, Pete aparece con una remera con un corazón de los Jonas Brothers y tira municiones desde el público. “¿Nunca han escuchado la canción ‘Rollercoaster’? ¿Saben lo valiente que es hacer una canción sobre algo que ninguno de ellos es lo suficientemente alto para montar?” bromea. Y suma: “Muestren algo de respeto. Nick es un actor legítimo ahora. Ha ganado de todo, desde el premio Kids ‘Choice hasta un premio Teen Choice. Nick incluso tuvo un éxito llamado ‘Jealous’. Aunque sería mucho más creíble si Kevin la cantara”.

La estrella de Saturday Night Live encuentra una forma de molestar al hermano del medio, Joe, con su esposa Sophie Turner. “¡Estos chicos son geniales! A Little Bit Longer es mi álbum favorito y es lo que Sophie desea que fuera el pene de Joe. Se acerca el invierno, pero Sophie, eso no llega”, lanza mientras “la reina en el norte” de Game of Thrones se sonroja.

Después de ser expulsado del estudio, Pete Davidson reaparece en el escenario, esta vez como el cuarto Jonas, Frankie, y hace algunos chistes en referencia al menor de los 4 que “solo come por lo que le dan sus hermanos”.

Los guiños de Danielle Jonas

La mujer de Kevin no es famosa como sus cuñadas; él conoció a la madre de sus hijas en una playa y desde hace más de una década que comparten sus vidas. Con carteles que sostiene en sus manos, la esposa del mayor de los Jonas explica que perdió la voz, por lo que Kenan será el encargado de leer sus palabras. “¡He perdido la voz! Está bien. Al menos tenía una voz que perder... a diferencia de Kevin”, bromea. “Conocí a Kevin de vacaciones y antes de eso, lo único que hice durante las vacaciones que arruinaron mi vida fue hacerme trenzas. Básicamente lo ignoré todo el tiempo, lo que le encantó porque dijo que le recordaba a su madre”, suma.

Más allá de algún que otro palito, ella es la más dulce de las 3 esposas, tanto Priyanka como Sophie tienen artillería pesada contra sus hombres. Aunque al terminar, dice: “Kevin es verdaderamente el mejor padre y, como la mayoría de la gente, nuestras hijas ni siquiera saben que él es famoso”.

Danielle y Kevin llevan 12 años juntos y tiene 2 hijas GIZELLE HERNANDEZ/NETFLIX - Netflix

El tema de John Legend

Sentado en el piano, el cantautor trae una tema muy especial para los hermanos. Cuando empieza a sonar todo parece ideal: habla de una banda que triunfó. Se los puede ver por primera vez en la noche relajados. Sin embargo, la letra esconde otro mensaje. “Escribí una canción para decirles que son mi banda favorita / Desearía que pudieran escucharla, pero no están aquí hoy / No, John, Paul, George o Ringo / Solo Joe, Nick, y quiero decir... Keith ?. No son exactamente los Beatles / Aunque son muy buenos chicos / Son guapos y mejores que Hanson / Pero nunca serán los Beatles, buen intento”, canta.

La reina en el Norte

La última de las esposas en subir al escenario fue Sophie Turner. Con su humor británico, la protagonista de Game of Thrones se refiere a uno de los temas más representativos de los hermanos: sus anillos de castidad. “ Hablemos de los anillos de castidad. Para aquellos de ustedes que no lo saben, los anillos de castidad se usan para demostrar que se abstienen de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y los Jonas Brothers los tenían. Sé que esto es un roast y todos ustedes piensan que debería ir tras ellos, pero creo que debemos dejar las cosas claras aquí. No, los anillos no fueron una buena idea. Sí, como gesto son ridículamente simpáticos. Pero recuerden, esto fue más que un gesto “, lanza la actriz vestida con un mono azul y el pelo recogido.

Sophie Turner has something to say about those purity rings...



Jonas Brothers Family Roast is now on Netflix pic.twitter.com/ena5YnK0O6 — Netflix (@netflix) November 23, 2021

“Se trataba de fe, se trataba de principios, se trataba de tomar una posición y dar el ejemplo. Joe Jonas no solo estaba metiendo los dedos en un estúpido anillo de metal. Estaba metiendo los dedos en coprotagonistas, actrices e incluso una o dos supermodelos. Para ser honestos, Joe y el anillo de castidad son como una Cenicienta moderna. Joe trató de encontrar una pareja para su anillo un par de veces, pero finalmente el dedo me encajó a mí. También fue como Cenicienta porque la mayoría de las chicas con las que lo probó estaban bajo contrato con Disney“, culmina Turner.

Joe, el del medio, fue el último en pasar por el altar: está casado con la británica Sophie Turner con quien tiene una hija GIZELLE HERNANDEZ/NETFLIX - Netflix

Pero la cosa no termina ahí: “Debo amarlo porque me mudé a Estados Unidos para estar con él. Curiosamente, en Estados Unidos, la secuela de Camp Rock se llamaba Camp Rock 2. Mientras que en Inglaterra, simplemente se llamaba un montón de mier...”.

Abrazo mediante, la británica sale del escenario. Pasaron antes humoristas como Lilly Singh, Jack Whitehall y Dr. Phil McGraw, pero el final está reservado para ellos. Suben de a uno, eligen un tópico y desintegran a sus dos hermanos hasta cansarse. Pero aclaran que nada de todo lo que están diciendo esta vez va a lograr separar a la banda. Están listos para seguir adelante y dejar todas esas cosas atrás, como cuando Nick decidió por todos que Jonas Brothers había terminado en 2013.