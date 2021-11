Lady Gaga en modo italiano, Disney de visita por Colombia y un nuevo asalto a La casa de papel

Desde hoy, seis nuevas películas se suman a la cartelera cinematográfica que, como es costumbre en los últimos meses del año, empieza a recibir algunos de los films que podrían formar parte de la temporada de premios y que llegan con el reconocimiento conseguido en los festivales de cine internacional más destacados. Entre ellos, la última obra desmesurada y entretenida de Ridley Scott con Lady Gaga, la arriesgada apuesta narrativa de Ana Katz y la nueva propuesta de animación con alma latina de Disney. A continuación, qué dijeron los críticos de LA NACION sobre los estrenos de esta semana.

La casa Gucci

Trailer de La casa Gucci

Prolífico y aparentemente incansable, a pocos días de cumplir 84 años Ridley Scott vuelve a demostrar su habilidad para el cine repleto de grandes historias y personajes inolvidables, de pasiones inflamadas y narraciones al borde de la parodia que en manos de otro director caerían en el ridículo. Además gracias al afán que pone Lady Gaga en su carrera como actriz -y en conseguir el Oscar que no logró con Nace un estrella-, la historia de la familia Gucci, según escribe Paula Vázquez Prieto en su crítica “no puede ser más disfrutable, tan desenfadada como lo permite el mainstream, con Al Pacino gesticulando como Michael en el abrazo a Fredo de El padrino II, con Jared Leto bailoteando con su calva plástica y sus pucheros impostados. Scott se sacude las exigencias de la historia real, la trasciende haciendo conscientes a sus criaturas de su condición de títeres del destino, mostrando sus mayores miserias como el eco necesario de sus anteriores grandezas”.

El perro que no calla

El perro que no calla, la nueva película de Ana Katz Gentileza Ana Katz

La sexta película de Ana Katz, que actualmente participa de la sección latinoamericana del Festival de Mar del Plata, antes seleccionada en la competencia oficial del festival de Sundance celebrado en enero y ganadora del premio Big Screen en la muestra cinematográfica de Rotterdam, c uenta en austero blanco y negro la historia de Sebastián (Daniel Katz), un sensible hombre en crisis. Con una búsqueda creativa que lo diferencia de los otros largometrajes de la directora y actriz el film, en su reseña del film Alejandro Lingenti destaca la habilidad de Katz para “el humor oblicuo, ese que nace de la abulia o de algunas derivas ridículas de la vida cotidiana, el que provoca la risa incómoda porque puede interpelar e identificar de inmediato a cualquier sobreviviente de la clase media nacional”.

Encanto

Encanto, una historia colombiana, según los estudios Disney

Con canciones del multipremiado y talentoso Lin-Manuel Miranda que acaba de debutar como director de cine con Tick, Tick... Boom! (disponible en Netflix) y la maestría de los animadores de los estudios Disney, este film celebra, con destellos fantásticos, las tradiciones y la cultura colombiana a través de la familia Madrigal y especialmente de la joven Maribel que a diferencia de todos sus parientes parece no haber heredado los poderes que le fueron concedidos a sus antepasados. Como señala Marcelo Stiletano en su crítica “el largometraje animado número 60 en la historia de los estudios Disney, entra inmediatamente por los ojos. La exuberancia de las imágenes, los colores y la vitalidad de los personajes le otorgan un marco visual casi irresistible a un relato que idealiza la vida de un pequeño poblado enclavado en la fértil región montañosa de Colombia”.

Asalto a la casa de moneda

Con la dirección del catalán Jaume Balagueró, reconocido realizador de films de terror como Rec y Mientras duermes, este thriller se suma a la tradición de las películas de robos con un elenco encabezado por Liam Cunningham (Game of Thrones) y Freddie Highmore (The Good Doctor) y un botín que le sonará conocido a muchos. Es que la trama supone el asalto a la cámara acorazada del Banco de España, el mismo objetivo del Profesor y los suyos en La casa de papel. Claro que aquí, como detalla la crítica de Guillermo Courau, la idea de los ladrones es “usar como distracción la actuación local en la Copa del Mundo de Sudáfrica (la acción transcurre en 2010), por lo que el robo deberá cumplimentarse dentro de los 90 minutos que dure el encuentro final entre España y Holanda. A partir de ahí todo lo que se puede esperar de una película a lo Ocean’s Eleven está: los cambios de planes, la desazón por un problema clave que se resuelve de casualidad, las diferentes personalidades del equipo que terminan chocando, el histeriqueo con la única chica del grupo y un jefe de seguridad que no se ríe nunca (el español José Coronado) como antagonista”.

Carajita

Carajita una película de Silvina Schnicer y Ulises Porra

Dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra, esta coproducción argentina-dominicana retrata el vínculo entre la adolescente Sara y Yarisa, su niñera desde la infancia. Estrenada en el Festival de cine de San Sebastián, en donde recibió una mención especial del jurado y parte de la competencia oficial latinoamericana del actual festival de cine de Mar del Plata, la película, como señala Pablo De Vita, se trata de un “drama íntimo que los directores manejan con mucha sutileza y sensibilidad de la mano de secuencias de gran virtuosismo visual en un relato marcado por la tragedia, la culpa y el difícil camino latinoamericano de la responsabilidad”.

El nido

El nido Loris T. Zambelli