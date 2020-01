Jorge Lanata viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía

Jorge Lanata se encuentra en Estados Unidos para someterse a una cirugía Fuente: Archivo

6 de enero de 2020 • 08:45

El año pasado Jorge Lanata sufrió varios problemas de salud que comenzaron a darse tras el exitoso trasplante de riñón al que fue sometido en 2015. Este sábado, viajó a los Estados Unidos para ser operado por una fractura en una vértebra lumbar, según pudo confirmar LA NACION.

Recordemos que en noviembre y en diciembre, el periodista estuvo internado en el Instituto de rehabilitación Fleni luego de una fuerte caída que le produjo esa lesión en la columna. "Yo estoy bien, en recuperación... En los próximos días voy a ver si hago una especie de operación ambulatoria y después ya voy a estar mejor (...) El laburo acá en Fleni es muy bueno porque lograron que caminara un montón", había explicado el periodista a fines de diciembre en el programa de radio Mitre de Marcelo Longobardi.

Así, tras recibir el alta médica en el Fleni el viernes pasado, viajó a Nueva York el sábado a las 22.45 para someterse a una cirugía.

La salud de Lanata

A principios de diciembre Lanata había sufrido una caída que le ocasionó "un aplastamiento de una vértebra", según él mismo había contado. Esto hacía que tuviera fuertes dolores en "el cuadrado lumbar y el piramidal" y le impedían caminar e incluso estar mucho tiempo sentado.

En octubre de 2019 el periodista anunció oficialmente, a través de los noticieros centrales de TN y el eltrece, que su programa Periodismo para todos y Hora 25 dejarían de salir al aire por sus reiterados problemas de salud. Por eso también se retiró más adelante de su programa de radio, Lanata Sin Filtro.

"La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí, todo el tiempo en la calle me dicen 'cuidate', y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas", había dicho Lanata antes de dar un paso al costado en su agenda laboral para dedicarse a su recuperación.