Jorge Lanata anuncia su retiro de la TV y la radio por problemas de salud - Fuente: TN Central 01:19

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 19:17

Jorge Lanata anunció su retiro de la TV y la radio, a través de un video transmitido en la apertura de TN Central, y que se volverá a pasar en el noticiero Telenoche, por la pantalla de eltrece, a las 20.

"La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí, todo el tiempo en la calle me dicen 'cuidate', y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas", remarcó. "Este año me internaron cuatro veces, y la última vez que me caí fue horrible, me caí de espaldas, fue muy fuerte", empezó explicando el conductor en su video, donde aludió directamente a su público.

El periodista aseguró que su retiro es solo por este año, y que en 2020 regresará. Mientras tanto, suspende sus actividades de trabajo. "Les voy a a hacer caso, me voy a cuidar, me voy a tomar unos meses; ahora paro porque tengo que hacerlo, pero el año que viene vuelvo por la pantalla de eltrece, por este 'Baticanal'", concluyó.

Les voy a a hacer caso, me voy a cuidar, me voy a tomar unos meses Jorge Lanata

El periodista, quien sufre de neuropatía diabética y depende de un bastón para caminar, tuvo un año muy complicado en materia de salud y, como consecuencia, decidió abandonar por este año la conducción de su programa político de los domingos, Periodismo Para Todos, al igual que Lanata sin filtro, su ciclo de la segunda mañana de Radio Mitre.

Desde el área de prensa del canal, no negaron la información y adelantaron que, en lugar de PPT, por el momento los domingos a las 22 se pasarán películas. En cuanto a Lanata Sin Filtro, el periodista hará intervenciones telefónicas, y Diego Leuco lo reemplazará como conductor.

Cómo fueron los días previos al anuncio

El periodista grabó un video mediante el cual anunció los motivos de su retiro Fuente: Archivo

El jueves 26 de septiembre, Lanata había recibido el alta luego de permanecer algunas horas en observación por una caída que sufrió al mediodía, a la salida de Radio Mitre. Por el golpe, el periodista había sido trasladado a la Fundación Favaloro para que se evalúe su estado general.

"Se cayó en un pasillo, cuando salía de la radio. Como camina arrastrando los pies, se tropezó con una tapa de desagüe", confiaron testigos del hecho. "A veces suele entrar y salir con ayuda, por una cuestión de falta de estabilidad. Pero esta vez iba solo, se cayó y se dio un fuerte golpe en la espalda. Él dijo que sintió que no fue mucho más que eso, un golpe", comunicaron.

Jorge Lanata sufrió un golpe y fue nuevamente internado - Fuente: eltrece 08:01

Video

Según pudo saber LA NACION, le hicieron una radiografía y confirmaron que no tuvo más que un fuerte golpe, y pudieron controlar el cuadro de alta presión que había desarrollado. Sin embargo, el domingo experimentó dolores que le impidieron trasladarse hasta Olivos, donde el conductor de Periodismo Para Todos tenía pautado entrevistar al presidente, Mauricio Macri. Asimismo, tampoco pudo hacer su programa, por lo cual en la pantalla de Eltrece emitieron el thriller El regalo.

Desde su entorno, confiaron a LA NACION que Lanata "cayó en la cuenta de que se tiene que cuidar, los médicos le recomendaron que baje la intensidad de trabajo después del episodio que le impidió entrevistar Macri", aseguraron.

Un año complicado para Lanata

Jorge Lanata volvió a la radio y habló de su enfermedad - Fuente: Radio Mitre 01:42

Video

Los problemas de salud del periodista lo aquejaron en gran parte de 2019. A comienzos de este año, más precisamente en febrero, había sido internado en la Fundación Favaloro por "una gastroenteritis severa".

Dos meses después, fue reingresado allí para tratarse por un problema en la rodilla, que derivó en un dolor en la cadera. En ese momento, al reaparecer en público, Lanata habló de su estado de salud y dijo: "Tengo que trabajar menos".

En junio, también sufrió un revés en su cuadro de salud, cuando se le diagnosticó el virus de la Influenza H1N1 , conocido como gripe A, que le causó un "cuadro de hipertensión arterial reactiva"; por lo que debió ser atendido en el Hospital Británico.