Jorge Rial y su descargo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 14:02

Jorge Rial arrancó Intrusos (América) defendiéndose de las críticas, tras la muerte de Beatriz Salomón. Porque tras la muerte de la vedette, el conductor fue acusado en las redes sociales por el disgusto que le causó luego de que se hiciera pública la cámara oculta que hace 15 años mostró a Alberto Ferriols, su marido en ese momento, pidiéndole sexo a travestis a cambio de cirugías.

Así explicó los hechos: "En el año 2004 se le hizo cámara oculta a Ferriols, no a Salomón. Nosotros íbamos a la noche con Intrusos. Punto doc (América) hacia cámara oculta, que ya había anunciado. No se sabía de qué se trataba. Es la verdad. Nadie la puede refutar". Y siguió: "Entonces Salomón habla con Ventura y le dice:'Quiero ir a defender a mi marido'. Creía que la cámara era por habilitación de clínica. Como nosotros veníamos con el programa después, ella podía salir a contestar. Acá discutimos el tema, porque había que contestarle a un programa del canal. Pero la tele es así... Así que arreglamos para ver el programa juntos y pasarlo después".

Y agregó: "Empezamos a grabar mientras Punto doc salía al aire. Todos descubrimos que la cámara era porque Ferriols le ofrecía una cirugía a una trans a cambio de sexo. Estábamos acá y el piso era un cementerio, silencio absoluto. Ferriols se pone blanco, colorado, azul... Ella le dice: 'Ese no sos vos'. Como tres veces. Él intenta defenderse. Lo llama Mariano Cuneo Libarona y le dice que se vaya del piso. Entonces yo le dije a Beatriz: 'Si te querés ir, andate'. Me contesta que bajo ningún punto de vista, que se iban a quedar. 'Yo voy a defender a mi marido', agrega. Se fueron de acá peleándose en el remís. Le había caído la ficha cuando terminó el programa"

Mientras que para resumir, apuntó: "La cámara oculta nosotros no la hicimos. Ni yo ni Luis Ventura. La hizo Punto doc. Quedó en el imaginario colectivo y me desearon la muerte. Vengo a contar la verdad porque lamento mucho la muerte de la Turca Salomón. Sobre todo sus hijas... Ella habló conmigo de la adopción de sus hijas. Yo ya había adoptado las mías... Por eso repito: no fuimos nosotros. Pero como somos populares, nos culparon. No lo voy a permitir".