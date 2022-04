Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, furiosa con Luli Fernández: “¿Es necesario inventar tanto?”

Sin dudas, el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está dejando daños colaterales. Este miércoles, en el programa Socios del Espectáculo, la panelista Luli Fernández aseguró que el tema ya se había instalado entre las mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina, argumentando que tanto Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, como Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, habían dejado de seguir en Instagram a la cantante (y también a la China Suárez) en apoyo a Camila Homs, la ex del volante del Atlético Madrid.

Tras escuchar los dichos, Cardoso salió a desmentir a la modelo a través de una historia de Instagram: “Hola @Lulifernandezok. ¿Es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía, poquísimo tiempo cuando hizo su recital en París. Luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China ni me acuerdo si alguna vez la seguí (tal vez sí) y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos ”, escribió la madre de las hijas del jugador del PSG.

Este jueves, ni bien arrancó el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Luli Fernández se refirió al tema y contó que, ante esta reacción en redes, se comunicó con la mujer de Di María. “Anoche yo me estaba tomando un té de manzanilla y de pronto me llega esta historia en la que Jorgelina se manifiesta súper enojada. Hablé con ella de manera privada”, expresó la panelista mientras mostraba la extensa charla que mantuvieron por privado.

“Hola Jorgelina, la información de la incomodidad y disgusto en relación a Tini y la China surge del entorno directo de ustedes. Respecto al follow y unfollow, mostramos exactamente lo que mencionás, que seguías a ambas y dejaste de hacerlo. Un beso”, le explicó Fernández cerrando su comentario con un corazón.

Sin embargo, su respuesta hizo estallar aún más a Cardoso. “¿De qué entorno directo me hablás? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul, no me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que ahora dejé de seguir a los protagonistas y no fue AHORA. No me salpiques, no inventes de mi entorno porque mi entorno directo está lejísimos de darle datos a periodistas y mucho menos FALSOS. Quilombos ajenos conmigo no. Y mucho menos si los inventan . Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy, pero no voy a permitir que digan cualquier cosa y encima tan sueltamente”, le contestó la rubia haciendo uso de las mayúsculas para resaltar lo que quería decir.

“Entiendo tu molestia, pero tal cual te dije recién, a mí esto me lo hace notar una persona que te frecuenta. No tengo nada personal ni con vos ni con nadie. Lamento que esto te incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno . Rodrigo De Paul es jugador de la Selección como lo es tu marido y Paredes. Por eso nos llega toda esta info”, arremetió la modelo firme en su postura mientras remarcaba que al contestarle a través de una historia de Instagram no hacía más que acrecentar la polémica.

“¿Por qué lo haría en privado? Si vos inventás algo mío en público, te desmiento en público, y si me escribías en privado antes de hablar te respondía con LA MEJOR Y CON LA VERDAD en privado”, se justificó Cardoso, quien enseguida le dio un consejo a la panelista: “Cuando te cuenten algo, chequealo con la persona, porque si no vas a tener charlas como estas muchas veces. Tu producción no sé qué chequeo. Si das la cara en un programa te pueden venir respuestas”, lanzó furiosa, al tiempo que invitó a su informante a charlar con ella: “Sé que la regla número 1 es no delatar la fuente, pero decile a tu fuente que mañana me escriba que la/lo atiendo con mucho gusto”, expresó.

“A lo que me refirieron es que al subir la historia a tu Instagram naturalmente el tema crece y que si querés evitar que se hable, subiendo la historia no va a pasar. Pero entiendo tu enojo, entiendo que muchas veces se exponen a mucha mala leche y me parece que habla muy bien de vos que saltes a defender a tu marido siempre. Yo haría lo mismo. Creeme que jamás hubo mala intención y que tal cual decía de manera personal y con mi producción nos exponemos con la información que contamos y muchas veces nos guardamos cosas (aunque no lo creas). Se chequeó que no siguieras a las cuentas y teníamos la captura de que seguías a la de Tini tiempo atrás y a Eugenia”, volvió a insistir Fernández.

“Y no tendría problema en decirte quien viene y me cuenta las cosas, pero no voy a hacerlo porque es mi fuente. Cuando me decís: ‘Yo sé cómo juegan ustedes’ me parece que te equivocás. Yo no juego de ninguna manera, no me tiro en contra de nadie, ni tengo animosidad contra vos ni contra nadie. Me parece importante que esto quede claro ”, remató intentando calmar las aguas.

Finalmente, la conversación terminó de manera cordial y Luli se comprometió a aclarar el tema esta mañana al aire. “Obvio mañana haremos el tema en el programa y comentaremos, tal cual publicaste, que los unfollows existieron pero que son extemporáneos”, le prometió la modelo. “Claro, pero tenés que aclarar que las dejé de seguir hace 97 años. Y a la China que sé yo si la seguí alguna vez. De verdad, por mi fin. Besos diosa, buenas noches”, se despidió Cardoso.

Al ver esta extensa charla, Pallares opinó: “Nadie se enoja tanto si no es verdad. Pueden hablar, decir, inventar cualquier pelotudez en cualquier lado, pero uno sabe que no es verdad. Pero cuando es verdad uno se enoja”.

“La realidad es que lo que quisimos comunicar es que había una empatía por parte de las mujeres de los jugadores de nuestra Selección con Camila Homs, porque entendían que ella estaba en una situación de víctima -no de Tini sino del mal proceder de De Paul- y mostramos esa sororidad (…). Lo importante es siempre mantener el respeto y la educación, y si ella me aclara algo sobre el tema yo no tengo problemas en salir a decirlo”, concluyó la panelista.