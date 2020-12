Juana y Nacho Viale se enfrentaron a rumores de conflicto producto de la presencia de Ámbar, la hija de la actriz, en La noche de Mirtha Legrand Crédito: Instagram

El sábado por la noche se vivió un momento muy emotivo con el regreso de Mirtha Legrand a la televisión tras meses de ausencia. La diva, respetando los protocolos sanitarios correspondientes a la pandemia de coronavirus, estuvo como invitada de su propia nieta, Juana Viale, en uno de sus dos ciclos de eltrece, La noche de Mirtha, donde la actriz la reemplazó durante gran parte de este 2020.

Asimismo, a la mesa se sumó Marcela Tinayre y, de este modo, la vuelta de Mirtha se convirtió en una distendida cena familiar que tuvo picos de 13 puntos de rating. Uno de los hechos que generó mayor repercusión fue la presencia de Ámbar, la hija de Juana, quien apareció sobre el final para sorpresa de todos. De hecho, el rostro de desconcierto de su mamá generó una catarata de especulaciones sobre un posible disgusto de Juana con su hermano, el productor Nacho Viale, e incluso de una pelea a posteriori.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, nada de esto sucedió. De acuerdo a lo que averiguó este medio, Juana estuvo el martes en el almuerzo de fin de año de la productora de su hermano, StoryLab, y ese mismo día fue a cenar con él.

Respecto a la grabación de ese momento del ingreso de Ámbar, según pudo saber LA NACION, la misma se produjo "en total armonía" y sin malestar de Juana por la aparición de la adolescente.

Recordemos que la hija que tuvo Viale fruto de su relación con Juan de Benedictis cultivó un perfil muy bajo y se mantuvo alejada de los medios. Con el mismo criterio, su madre no suele compartir demasiadas imágenes con ella en las redes sociales. "Ámbar es mágica", declaró una vez en uno de los programas en los que reemplazó a su abuela, donde ha hablado en varias ocasiones de sus hijos, pero siempre de manera muy sucinta.

La palabra de Marcela Tinayre

Como consecuencia de lo que generó Ámbar en el programa, Marcela Tinayre también explicó cómo se gestó ese momento. "Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabía. Juana no la sabía, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: 'presentá a Ámbar'. Casi se me sale el corazón", contó en el programa Los ángeles de la mañana, donde aseguró que la adolescente estaba muy nerviosa porque "no está acostumbrada a las cámaras", y que Juana simplemente se sorprendió al verla con el ramo de flores que le entregó a modo de homenaje.

"A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías'. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión... Yo hubiese llorado todo el programa", expresó la conductora de Las rubias sobre el breve instante que coronó la emotiva cena y que, sin dudas, no pasó inadvertido.

