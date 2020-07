Juana Viale, sobre las clases online de sus hijos: "Es difícil"

"Es muy difícil para los chicos", dijo la diva al hablar sobre las clases virtuales Crédito: Instagram eltrece

19 de julio de 2020 • 01:06

Como todo padre en cuarentena, las clases online son una preocupación diaria a la que se tiene que enfrentar Juana Viale. Mientras en La noche de Mirtha debatían sobre cómo será la vuelta al colegio tras la pandemia del coronavirus, la actriz contó como vive este momento junto a sus tres hijos: Ambar, Silvestre y Ali.

"A partir de hoy, durante dos semanas, ¡no más!", dijo -entre risas-, haciendo referencia a las vacaciones de invierno. "Es muy difícil para los chicos", agregó volviendo al tema de la escuela virtual.

Juana explicó cómo es la experiencia de cada uno de sus hijos estudiando desde el hogar. "Ambar, la más grande, la lleva bien, pero las clases son muy largas por lo que es complejo el tema de la concentración y la dinámica", reveló.

"El de 12, Silvestre, tiene clases a la mañana durante una hora y media y después a la tarde también. Yo a veces lo espío y está echado", contó, mientras se recostaba sobre la mesa imitando al adolescente.

Luego, destacó el esfuerzo de Alí, que tiene 8 años. "El más chico no tiene lecciones virtuales, es todo a través de los padres, que tenemos que darle la clase. Es más complejo también porque, dentro de todas las actividades que uno tiene, sentarse a hacer todo es difícil".

Acerca de su rol de madre, hace unas semanas la actriz había contado que su hogar funciona de acuerdo a una serie de estrictas normas: una rutina para cumplir horarios y una fuerte restricción de pantallas. "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no", explicó. "La única que tiene más libertad es Ámbar, que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir".